Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту продовжують підніматися, Brent - близько $85,8 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок продовжують підніматися у четвер після того, як попередню сесію вони закінчили зростанням уперше за чотири дні.

Цьому сприяли дані про скорочення запасів палива в США за підсумками другого тижня поспіль, причому зниження було більшим, ніж очікувалося, повідомляє MarketWatch.

"Дані щодо запасів нафти передбачають зростання попиту, що є "бугаєвим" фактором", - зазначає аналітик NinjaTrader Том Шнайдер.

Котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 8:00 EET збільшилися на $0,69 (на 0,8%) - до $85,77 за барель. У середу їхня ціна зросла на $0,42 (на 0,5%) і досягла $85,08 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) у четвер подорожчали на $0,66 (на 0,8%) - до $82,76 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів підвищилася на $0,69 (на 0,9%) і становила $82,1 за барель.

Комерційні запаси нафти в США за минулий тиждень зменшилися на 3,444 млн. барелів, бензину - на 2,006 млн. барелів, повідомило міністерство енергетики. У той же час резерви дистилятів збільшилися на 4,884 млн. барелів, що стало максимальним підвищенням за півроку.

Експерти в середньому прогнозували скорочення запасів нафти на 3 млн. барелів, бензину - на 0,5 млн. барелів і зростання резервів дистилятів на 500 тис. барелів, за даними Trading Economics. Аналітики Macquarie очікували зменшення запасів нафти на 1,2 млн. барелів, бензину - на 1,8 млн. барелів, а також підвищення резервів дистилятів на 1,7 млн. барелів.

"Відновлення обсягів робіт нафтопереробних заводів минулого тижня сприяло скороченню запасів нафти", - вважає головний аналітик США Kpler Метт Сміт.

Тим часом ОПЕК зберегла оцінку зростання світового попиту на нафту в поточному році на 2,25 млн барелів на добу - до 104,46 млн барелів на добу, у 2025 році - на 1,85 млн б/д, до 106,31 млн б /с, йдеться у щомісячному звіті організації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4491  0,01 0,03 41,0818  0,06 0,14
EUR 43,8500  0,08 0,19 44,5932  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес