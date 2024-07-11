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Ціни на нафту продовжують підніматися, Brent - близько $85,8 за барель
09:46 11.07.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок продовжують підніматися у четвер після того, як попередню сесію вони закінчили зростанням уперше за чотири дні.
Цьому сприяли дані про скорочення запасів палива в США за підсумками другого тижня поспіль, причому зниження було більшим, ніж очікувалося, повідомляє MarketWatch.
"Дані щодо запасів нафти передбачають зростання попиту, що є "бугаєвим" фактором", - зазначає аналітик NinjaTrader Том Шнайдер.
Котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 8:00 EET збільшилися на $0,69 (на 0,8%) - до $85,77 за барель. У середу їхня ціна зросла на $0,42 (на 0,5%) і досягла $85,08 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) у четвер подорожчали на $0,66 (на 0,8%) - до $82,76 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів підвищилася на $0,69 (на 0,9%) і становила $82,1 за барель.
Комерційні запаси нафти в США за минулий тиждень зменшилися на 3,444 млн. барелів, бензину - на 2,006 млн. барелів, повідомило міністерство енергетики. У той же час резерви дистилятів збільшилися на 4,884 млн. барелів, що стало максимальним підвищенням за півроку.
Експерти в середньому прогнозували скорочення запасів нафти на 3 млн. барелів, бензину - на 0,5 млн. барелів і зростання резервів дистилятів на 500 тис. барелів, за даними Trading Economics. Аналітики Macquarie очікували зменшення запасів нафти на 1,2 млн. барелів, бензину - на 1,8 млн. барелів, а також підвищення резервів дистилятів на 1,7 млн. барелів.
"Відновлення обсягів робіт нафтопереробних заводів минулого тижня сприяло скороченню запасів нафти", - вважає головний аналітик США Kpler Метт Сміт.
Тим часом ОПЕК зберегла оцінку зростання світового попиту на нафту в поточному році на 2,25 млн барелів на добу - до 104,46 млн барелів на добу, у 2025 році - на 1,85 млн б/д, до 106,31 млн б /с, йдеться у щомісячному звіті організації.
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