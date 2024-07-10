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Нафта залишається в мінусі, Brent близько $84,4 за барель
15:48 10.07.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок залишаються на негативній території вдень у середу, трейдери оцінюють китайську інфляційну статистику та очікують на офіційні дані про запаси палива США.
Котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:31 EET зменшилися на $0,29 (0,34%) - до $84,37 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу впали в ціні на $0,23 (0,28%) - до $81,18 за барель.
Споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї в червні зросли на мінімальні з березня 0,2% у річному вираженні, повідомило в середу Державне статистичне управління (ДСУ). Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,4%, за даними Trading Economics.
Інфляція була зафіксована за підсумками п'ятого місяця поспіль, при цьому вона сповільнилася порівняно з 0,3% у травні.
Ціни виробників (індекс PPI) зменшилися в країні на мінімальні з січня 2023 року 0,8% відносно того ж місяця роком раніше (у травні вони впали на 1,4%). Показник знизився 21-й місяць поспіль.
Ці дані сприяли посиленню побоювань щодо попиту, сказав аналітик XS.com Самер Хасн, слова якого наводить MarketWatch.
Офіційні відомості про запаси нафти в США будуть опубліковані о 17:30 мск. Оприлюднені напередодні дані Американського інституту нафти (API) показали їх зниження за тиждень на 1,9 млн барелів.
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