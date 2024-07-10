Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта залишається в мінусі, Brent близько $84,4 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок залишаються на негативній території вдень у середу, трейдери оцінюють китайську інфляційну статистику та очікують на офіційні дані про запаси палива США.

Котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:31 EET зменшилися на $0,29 (0,34%) - до $84,37 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу впали в ціні на $0,23 (0,28%) - до $81,18 за барель.

Споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї в червні зросли на мінімальні з березня 0,2% у річному вираженні, повідомило в середу Державне статистичне управління (ДСУ). Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,4%, за даними Trading Economics.

Інфляція була зафіксована за підсумками п'ятого місяця поспіль, при цьому вона сповільнилася порівняно з 0,3% у травні.

Ціни виробників (індекс PPI) зменшилися в країні на мінімальні з січня 2023 року 0,8% відносно того ж місяця роком раніше (у травні вони впали на 1,4%). Показник знизився 21-й місяць поспіль.

Ці дані сприяли посиленню побоювань щодо попиту, сказав аналітик XS.com Самер Хасн, слова якого наводить MarketWatch.

Офіційні відомості про запаси нафти в США будуть опубліковані о 17:30 мск. Оприлюднені напередодні дані Американського інституту нафти (API) показали їх зниження за тиждень на 1,9 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес