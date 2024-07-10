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Міненерго США підвищило прогноз ціни Brent у 2024р до $86,37/барр
11:33 10.07.2024 |
Міненерго США підвищило прогноз ціни на нафту Brent на 2024 рік з $84,15/бар. до $86,37/бар., випливає з даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.
Прогноз на 2025 рік підвищено з $85,38/бар. до $88,38/бар.
За оцінкою EIA, у червні середня спотова ціна Brent перебувала на рівні $82/бар., що відповідає рівню травня.
Аналітики Міненерго США очікують, що в другому півріччі середня ціна нафти перебуватиме на рівні $89/бар. проти $84/бар.
"Більш високий прогноз цін у другій половині року обумовлений нашими очікуваннями подальшого вилучення нафти зі світових запасів. За нашими оцінками, світові запаси нафти скоротилися на 0,5 млн б/д у першому півріччі і знизяться ще на 0,7 млн б/д у другому. Скорочення запасів частково пов'язане зі зниженням видобутку ОПЕК+", - повідомляється у звіті.
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