Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міненерго США підвищило прогноз ціни Brent у 2024р до $86,37/барр

 

Міненерго США підвищило прогноз ціни на нафту Brent на 2024 рік з $84,15/бар. до $86,37/бар., випливає з даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.

Прогноз на 2025 рік підвищено з $85,38/бар. до $88,38/бар.

За оцінкою EIA, у червні середня спотова ціна Brent перебувала на рівні $82/бар., що відповідає рівню травня.

Аналітики Міненерго США очікують, що в другому півріччі середня ціна нафти перебуватиме на рівні $89/бар. проти $84/бар.

"Більш високий прогноз цін у другій половині року обумовлений нашими очікуваннями подальшого вилучення нафти зі світових запасів. За нашими оцінками, світові запаси нафти скоротилися на 0,5 млн б/д у першому півріччі і знизяться ще на 0,7 млн б/д у другому. Скорочення запасів частково пов'язане зі зниженням видобутку ОПЕК+", - повідомляється у звіті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес