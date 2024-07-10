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АНАЛІТИКА

Міненерго США знизило прогноз світового попиту на нафту у 2024 р. на 70 тис. б/д, до 102,91 млн б/д

 

Міненерго США знизило прогноз світового попиту на нафту в 2024 році на 70 тис. б/д, до 102,91 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

Так, тепер, за оцінкою EIA, у 2023 році попит на нафту становив 101,8 млн б/д (червнева оцінка - 101,9 млн б/д), у 2024 році дорівнюватиме 102,91 млн б/д (раніше - 102,98 млн б/д), у 2025 році - 104,68 млн б/д (проти 104,54 у червні).

Таким чином, відомство очікує, що 2024 року зростання попиту становитиме 1,11 млн б/д за попередньої оцінки в 1,1 млн б/д. У 2025 році збільшення попиту на РВВ прискориться до 1,77 млн б/д (прогноз червня - 1,53 млн б/д).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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