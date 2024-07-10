Нафта відновлюється на тлі скорочення запасів у США та покращення перспектив зниження процентних ставок

Ціни на нафту відновилися в середу після триденного падіння після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти і палива в США знизилися минулого тижня, що свідчить про стійкий попит, а перспективи зниження процентних ставок покращилися.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:15 EET знизились на 27 центів, або на 0,3%, до 84,39 долара за барель, після падіння на 1,3% на попередній сесії.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 20 центів, або на 0,25%, до 81,21 долара за барель, після падіння на 1,1% на попередній сесії.

За попередні три сесії WTI впала на 3% на тлі занепокоєння щодо зниження світового попиту на нафту і появи ознак того, що енергетична галузь Техасу відносно не постраждала від урагану "Берил", який обрушився на регіон у понеділок. За той же період нафта марки Brent впала на 3,2%.

Запаси сирої нафти і бензину в США впали минулого тижня, згідно з ринковими джерелами, що посилаються на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок, що свідчить про те, що літній попит на паливо залишається стабільним і сприяє відновленню після декількох днів падіння.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти за тиждень, що закінчився 5 липня, скоротилися на 1,923 млн барелів. Запаси бензину впали на 2,954 млн барелів. Проте запаси дистилятів зросли на 2,342 млн барелів.

Підтримку цінам також надали коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, який припустив, що аргументи на користь зниження процентних ставок стають все сильнішими. Зниження відсоткових ставок повинно стимулювати економічне зростання, а отже, і споживання нафти.

Після коментарів Пауелла інвестори продовжують оцінювати ймовірність зниження ставки ФРС у вересні майже на 70%.

"Зауваження Пауелла в Сенаті підтвердили покращення даних за червневий квартал, водночас стверджуючи, що більше хороших даних підвищить впевненість у перспективах інфляції", - зазначили аналітики ANZ у своїй записці, опублікованій в середу.

Перспективи зростання цін на нафту також були підтримані звітом Управління енергетичної інформації США (EIA) у вівторок, який показав, що світовий попит на нафту буде випереджати пропозицію в наступному році, змінивши попередній прогноз щодо профіциту.

У Техасі нафтогазові компанії відновили деякі операції у вівторок після урагану "Берил", що обрушився на штат, хоча деякі об'єкти зазнали пошкоджень, а електропостачання не було повністю відновлено.

Очікувалося, що вплив "Берил" на видобуток нафти і газу буде обмеженим, і у вівторок деякі порти знову відкрилися, а більшість виробників і об'єктів нарощують видобуток.

Інвестори очікують на офіційні дані від EIA щодо запасів нафти в США в середу о 10:30 за східним часом (14:30 за Гринвічем).