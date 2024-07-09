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Ціни на нафту знижуються, Brent подешевшала до $85,39 за барель
14:50 09.07.2024 |
Нафтовий ринок знижується у вівторок, трейдери оцінюють наслідки урагану "Берил" та очікують виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.
Пауелл у вівторок представить піврічну доповідь про грошово-кредитну політику в банківському комітеті Сенату США.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:20 кв становить $85,39 за барель, що на $0,36 (0,42%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні до цього часу на $0,41 (0,5%), до $81,92 за барель.
Ураган "Берил", що обрушився на узбережжя Техасу в понеділок, спровокував зливи і став причиною масових відключень електрики. Він також призвів до припинення операцій американського СПГ-заводу Freeport LNG, який поки що не відновив операції. Проте наслідки урагану виявилися менш серйозними, ніж очікувалося.
Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на щомісячні огляди щодо нафтового ринку ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства, які будуть оприлюднені в середу і четвер відповідно.
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