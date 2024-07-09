Ціни на нафту майже не змінилися, занепокоєння щодо збитків від урагану зменшилося

Ціни на нафту знизилися у вівторок, продовживши втрати попередньої сесії, після того, як ураган, що обрушився на ключовий нафтовидобувний вузол США в Техасі, завдав меншої шкоди, ніж очікували ринки, що послабило занепокоєння з приводу поставок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:21 EET подешевшали на 22 центи до 85,53 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 24 центи до 82,09 долара.

"На сьогоднішній сесії ціни на нафту дещо знизилися, оскільки учасники ринку очікують потенційного прогресу в переговорах про припинення вогню на Близькому Сході, в той час як вплив урагану "Берил" на перебої в поставках виявився більш обмеженим, ніж очікувалося спочатку", - сказав ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг (Yeap Jun Rong).

Хоча нафтопереробка сповільнилася, а деякі виробничі майданчики були евакуйовані, основні нафтопереробні заводи уздовж узбережжя Мексиканської затоки США, схоже, зазнали мінімального впливу урагану "Берил", який після удару по узбережжю Техасу ослаб і перетворився на тропічний шторм.

"Перші ознаки вказують на те, що більшість об'єктів енергетичної інфраструктури залишилися неушкодженими", - зазначають аналітики ING Уоррен Паттерсон та Єва Мантей у своїй замітці для клієнтів, додаючи, що цінова динаміка на ринках сирої нафти та нафтопродуктів відображає незначне занепокоєння щодо перебоїв у постачанні внаслідок урагану.

Це зменшило занепокоєння ринку щодо ризику перебоїв у постачанні нафти до Техасу, де видобувається 40% американської сирої нафти.

Основні нафтоналивні порти навколо Корпус-Крісті, Галвестона і Х'юстона були закриті напередодні шторму. Судноплавний канал Корпус-Крісті знову відкрився в понеділок, а порт Х'юстона, за прогнозами, відновить роботу у вівторок у другій половині дня.

Кілька ключових нафтопереробних компаній, таких як Marathon Petroleum, також готувалися до перезапуску своїх нафтопереробних установок.

Учасники ринку також слідкують за ситуацією на Близькому Сході для отримання нових торгових сигналів. У понеділок ціни на нафту знизились на 1% на тлі сподівань, що можлива угода про припинення вогню в Газі може зменшити занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти на світовому ринку.

Високопоставлені американські чиновники перебували в Єгипті на переговорах в понеділок, але розбіжності між двома сторонами залишилися, заявив Білий дім, а ХАМАС заявив, що нове вторгнення Ізраїлю в Газу ставить під загрозу потенційну угоду.

Ринки також очікували публікації ключових даних по інфляції в США, а голова Федеральної резервної системи Пауелл має виступити перед Конгресом у вівторок і середу, оскільки інвестори вважають, що низка м'яких даних по ринку праці значно підвищила шанси на зниження процентної ставки у вересні приблизно до 80%.

"Враховуючи нещодавню серію економічних даних США, які підвищують бети на зниження ставки у вересні, будь-яке підтвердження майбутнього прогресу інфляції може допомогти підтримати більш широке середовище ризиків, що може надати деякий простір для стабілізації цін на нафту на тлі більш сприятливого прогнозу попиту", - зазначає Йеп з IG.