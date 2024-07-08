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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту піднялися з внутрішньоденних мінімумів, Brent близько $86,2 за барель

 

Ціни на нафту залишаються в мінусі на торгах у понеділок, але суттєво піднялися з внутрішньоденних мінімумів.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:35 EET становила $86,24 за барель, що на $0,3 (0,35%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.

Ціна контрактів на нафту WTI на серпень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $0,51 (0,61%), до $82,65 за барель.

Раніше протягом сесії вартість Brent опускалася до $85,59 за барель, WTI - до $82,1 за барель.

Трейдери оцінюють наслідки урагану "Берил", що обрушився на узбережжя Техасу в понеділок. Принаймні одне нафтопереробне підприємство в штаті було змушене скоротити виробництво внаслідок удару стихії, пише Market Watch.

Найбільші порти Техасу залишаються закритими в понеділок.

Трейдери також стежать за ситуацією з лісовими пожежами в Канаді, які змусили Suncor Energy скоротити видобуток минулого тижня.

Тиск на нафтовий ринок чинять сигнали уповільнення зростання американської економіки, а також деяке ослаблення геополітичних побоювань у зв'язку з відновленням переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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