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Нафта продовжує слабо дешевшати, Brent біля $87,3 за барель
16:23 05.07.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок помірно опускаються вдень у п'ятницю.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:29 кч подешевшали на 11 центів, до $87,32 за барель.
Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 1 цент, до $83,87 за барель.
Як повідомлялося раніше, комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня впали на 12,16 млн барелів. Товарні резерви бензину і дистилятів також суттєво скоротилися, що свідчить про високий попит на пальне в найбільшій економіці світу.
"Ті, хто вірив у настання літнього сезону поїздок, нині радіють, і є відчуття, що багато "бугаєвих" прогнозів на третій квартал починають збуватися", - написав аналітик PVM Джон Еванс.
Водночас напередодні Саудівська Аравія повідомила про зниження цін на нафту з постачанням до азійських країн у серпні, водночас вартість пального для клієнтів з Європи зросте.
Пальне марок Arab Extra Light і Arab Light із постачанням до держав Азії подешевшає наступного місяця на $0,6 за барель. У результаті воно коштуватиме відповідно на $1,6 і $1,8 за барель більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай. Вартість більш "важких" сортів знизиться на $0,7 за барель, ідеться в повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.
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