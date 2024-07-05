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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають четвертий тиждень поспіль

 

Ціни на нафту мало змінилися на азіатських торгах у п'ятницю, але продовжують зростати четвертий тиждень поспіль і тримаються біля найвищих рівнів з кінця квітня на сподіваннях на високий літній попит на паливо і деякі побоювання щодо пропозиції.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які зросли на 7% за останні чотири тижні, о 03:43 EET впали на 2 центи до 87,41 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI), які зросли на 9% за останні чотири тижні, подорожчали до 83,97 доларів, що на 9 центів вище за рівень закриття середи. У зв'язку з тим, що в четвер американський ринок був закритий на свято Четвертого липня, торгівля була розрідженою, і розрахунки по WTI не проводилися.

Цього тижня нафта подорожчала на очікуваннях високого літнього попиту в США, найбільшому споживачеві нафти в світі.

"Настрої на ринку були підтримані на цьому тижні сильними показниками мобільності і посиленням геополітичної напруженості на Близькому Сході", - відзначають аналітики ANZ Research в своїй записці в п'ятницю.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило про значне скорочення запасів нафти на 12,2 млн барелів минулого тижня, в той час як аналітики очікували скорочення на 700 000 барелів.

Американські дані в середу показали, що минулого тижня збільшилась кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю, а також зросла кількість безробітних, що, на думку аналітиків, потенційно може прискорити зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США і підтримати нафтові ринки.

З боку пропозиції, агентство Reuters повідомило в четвер, що російські нафтовидобувні компанії "Роснефть" і "Лукойл" різко скоротять експорт нафти з чорноморського порту Новоросійськ в липні.

Тим часом, саудівська Saudi Aramco знизила ціну на флагманську нафту Arab Light, яку вона продаватиме в Азію в серпні, на $1,80 за барель, що перевищує середню ціну Оман/Дубай, підкреслюючи тиск, з яким стикаються виробники ОПЕК через зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК.

За словами аналітиків, трейдери також стежили за війною в Газі і виборами у Франції та Великобританії.

За матеріалами: investing.com
 

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