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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent близько $86,7 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок надалі знижуються вдень у четвер після підйому напередодні.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:29 EET подешевшали на $0,63 (0,72%), до $86,71 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,67 (0,8%), до $83,21 за барель. Біржі в США сьогодні закриті, тому що в країні відзначають День незалежності.

Напередодні обидві марки подорожчали на 1,3%, причому Brent оновила максимум з 30 квітня, WTI - з 16 квітня.

Як стало відомо напередодні, комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 12,16 млн барелів. Товарні запаси бензину знизилися на 2,21 млн барелів, дистилятів - на 1,54 млн барелів.

З урахуванням зниження курсу долара і поліпшення прогнозу попиту на бензин у Штатах у світлі даних про запаси, що спостерігається в четвер, навряд чи триватиме, заявив Тамаш Варга з PVM.

Зниження цін на нафту може пояснюватися фіксуванням прибутку після нещодавнього підйому, зазначив аналітик OANDA Келвін Вонг.

Також негативним фактором у четвер стали дані про те, що обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в травні знизився на максимальні за чотири місяці 1,6% порівняно з квітнем. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,5%, за даними Trading Economics. Крім того, квітневі дані було переглянуто в гірший бік - у квітні показник зменшився на 0,6%, хоча раніше повідомлялося про спад на 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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