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Нафта слабо зростає в очікуванні даних про запаси в США, Brent торгується близько $86,4 за барель
14:50 03.07.2024 |
Ціни на нафту слабо зростають у середу, інвестори очікують на офіційні дані про запаси палива в США.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET подорожчали на $0,12 (0,14%) - до $86,36 за барель.
Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,03 (0,04%) - до $82,84 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 0,4%, WTI - на 0,7%.
Як повідомив Американський інститут нафти (API), запаси нафти в Штатах минулого тижня впали на 9,163 млн барелів, а резерви бензину зросли на 2,5 млн барелів.
Офіційні дані про резерви енергоносіїв у країні будуть оприлюднені в середу о 17:30 EET. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачає, що вони вкажуть на зниження запасів нафти на 150 тис. барелів.
"Звіт API був позитивним для нафти, але негативним для бензину. Якщо дані Міненерго підтвердять ці цифри, це підвищить побоювання з приводу слабкого попиту на бензин у Штатах", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.
У вівторок стало відомо, що міністерство енергетики США продало мільйон барелів бензину з резерву, щоб знизити ціни на АЗС перед святом 4 липня (День незалежності). Вивільнення резервів, як очікується, надасть змогу збільшити пропозицію палива на ринку в період активізації автомобільних поїздок у святкові дні.
Американська автомобільна асоціація (AAA) прогнозує, що кількість американців, які здійснять автомобільні поїздки на довгі вихідні з нагоди Дня незалежності, цього року становитиме рекордні 60,6 млн, збільшившись на 2,8 млн порівняно з минулим роком.
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