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Нафта зростає на тлі скорочення запасів нафти в США та напруженості на Близькому Сході
08:19 03.07.2024 |
Ціни на нафту зросли в середу після того, як галузеві дані показали більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США, в той час як ринок стежив за ескалацією напруженості на Близькому Сході.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 EET виросли на 47 центів або 0,5% до $86,71 за барель, досягнувши 10-тижневого максимуму. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 43 центи, або на 0,5%, до 83,24 долара за барель, але були недалеко від двомісячного максимуму, досягнутого на початку цього тижня.
Обидва еталони у вівторок закрилися нижче, оскільки зникли побоювання, що ураган "Берил" порушить видобуток в Мексиканській затоці. Очікується, що він ослабне до тропічного шторму, коли увійде в Мексиканську затоку наприкінці цього тижня, згідно з даними Національного центру ураганів США.
"Після попереднього зростання через побоювання перебоїв з поставками через ураган "Берил", може відбутися деяке ослаблення, оскільки більша ясність вказує на обмежений потенційний вплив", - сказав Єп Чжун Ронг, ринковий стратег IG.
"Тим не менш, значне скорочення запасів нафти в США надало певну підтримку цінам, в той час як напруженість на Близькому Сході зберігається", - додав Єп.
Запаси сирої нафти в США впали на 9,163 млн барелів за тиждень, що закінчився 28 червня, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, повідомляють джерела на ринку. Водночас запаси бензину зросли на 2,468 млн барелів, а дистилятів - на 740 000 барелів.
Аналітики, опитані Reuters, очікували скорочення запасів нафти на 700 000 барелів, бензину - на 1,3 мільйона барелів, а дистилятів - на 1,2 мільйона барелів.
"Ціни на нафту були підтримані скороченням запасів сирої нафти в США, але зростання було обмеженим, оскільки деякі інвестори все ще намагалися зафіксувати прибуток від нещодавнього ралі, щоб досягти найвищих рівнів з квітня", - сказав Міцуру Мураіші, аналітик Fujitomi Securities.
Управління енергетичної інформації, статистичний підрозділ Міністерства енергетики США, опублікує свої щотижневі дані в середу о 14:30 за Гринвічем.
Тим часом, очікується, що попит на бензин в США зросте, оскільки літній сезон подорожей розпочинається цього тижня зі святкуванням Дня Незалежності. Американська автомобільна асоціація прогнозує, що кількість поїздок у святковий період буде на 5,2% вищою, ніж у 2023 році, а кількість поїздок на автомобілях зросте на 4,8%.
На Близькому Сході у вівторок ізраїльські війська обстріляли кілька районів південної частини Сектору Гази, в результаті чого тисячі палестинців покинули свої будинки. Ізраїльські військові та ліванське збройне угрупування "Хезболла" також обмінюються вогнем через південний кордон Лівану.
"Ризик війни між Ізраїлем і Хезболлою в поєднанні з ризиком розширення конфлікту на Близькому Сході, ймовірно, означає підвищення ризиків для нашого короткострокового прогнозу", - сказав Вівек Дхар, аналітик Commonwealth Bank of Australia.
Тим часом, видобуток нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) зріс у червні другий місяць поспіль, як показало опитування Reuters, проведене у вівторок, оскільки збільшення поставок з Нігерії та Ірану компенсувало вплив добровільного скорочення поставок іншими членами та ширшим альянсом ОПЕК+.
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