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АНАЛІТИКА

Акцизи на пальне, імовірно, зростуть з 1 вересня - експерт

 

Ймовірна дата підняття акцизів на пальне в Україні - 1 вересня, цю дату наразі називають чиновники й гравці ринку.

Таку думку висловив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Тепер орієнтовна дата запровадження нових акцизів - 1 вересня", - заявив він.

Основна причина відтермінування, на переконання експерта, відсутність єдиної позиції стосовно розміру акцизної ставки на скраплений газ.

"Отже, вже згаяно 2 місяці й 12 млрд грн бюджетних надходжень від нових акцизів", - додав експерт.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

За матеріалами: Економічна правда
 

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