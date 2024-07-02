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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $85,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати вдень у понеділок.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:08 EET подорожчали на $0,49 (0,58%) - до $85,49 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,43 (0,53%), до $81,97 за барель.

З початку червня обидві марки подорожчали приблизно на 6%, відновлюючись після падіння місяцем раніше.

Ціни на нафту підтримуються напруженістю на Близькому Сході, що зберігається, а також заявами представників країн ОПЕК+ про те, що вони готові скорегувати свої плани з видобутку залежно від ситуації на ринку.

"Ми продовжуємо дотримуватися позитивного прогнозу для котирувань Brent, хоча побоювання щодо попиту зберігаються", - зазначили аналітики ING Воррен Паттерсон і Ева Менті.

Крім того, в Атлантиці розпочався сезон ураганів, і трейдери стежать за тим, як вони можуть позначитися на торгівлі нафтою в США. Зокрема, ураган "Берил" посилився до четвертої категорії в міру наближення до Карибських островів.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, які діють, скоротилася на шість і становила 479 од. Показник знижується чотири тижні поспіль і оновив мінімум із грудня 2021 року. Кількість газових установок знизилася на одну і становить 97, що також є мінімумом із 2021 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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