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Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $85,5 за барель
14:46 01.07.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати вдень у понеділок.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:08 EET подорожчали на $0,49 (0,58%) - до $85,49 за барель.
Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,43 (0,53%), до $81,97 за барель.
З початку червня обидві марки подорожчали приблизно на 6%, відновлюючись після падіння місяцем раніше.
Ціни на нафту підтримуються напруженістю на Близькому Сході, що зберігається, а також заявами представників країн ОПЕК+ про те, що вони готові скорегувати свої плани з видобутку залежно від ситуації на ринку.
"Ми продовжуємо дотримуватися позитивного прогнозу для котирувань Brent, хоча побоювання щодо попиту зберігаються", - зазначили аналітики ING Воррен Паттерсон і Ева Менті.
Крім того, в Атлантиці розпочався сезон ураганів, і трейдери стежать за тим, як вони можуть позначитися на торгівлі нафтою в США. Зокрема, ураган "Берил" посилився до четвертої категорії в міру наближення до Карибських островів.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, які діють, скоротилася на шість і становила 479 од. Показник знижується чотири тижні поспіль і оновив мінімум із грудня 2021 року. Кількість газових установок знизилася на одну і становить 97, що також є мінімумом із 2021 року.
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