Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта залишається в плюсі, Brent близько $85,8 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у п'ятницю.

Котирування серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:38 EET збільшилися на $0,48 (0,56%) - до $86,87 за барель. Термін обігу цих контрактів закінчується із закриттям ринку в п'ятницю. Ф'ючерси на вересень, що торгуються більш активно, до 14:39 кв дорожчають на $0,51 (0,6%), до $85,77 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до 14:39 мск підвищилися в ціні на $0,59 (0,72%) - до $82,33.

Підтримку котируванням надає напруженість на Близькому Сході. Ізраїльські військові та бійці ліванського шиїтського руху "Хезболла" протягом четверга активізували обстріли один одного, повідомили близькосхідні ЗМІ.

"Спалахи на цьому фронті можуть призвести до сильніших, ніж раніше, спалахів на інших фронтах у цьому регіоні, чи то в Іраку, Сирії, чи то в Червоному морі, і ймовірність прямої участі Ірану в цьому конфлікті не можна називати низькою", - наводить MarketWatch слова аналітика XS.com Самера Хасна.

"Іншими словами, якщо ці побоювання виправдані, найближчими тижнями може розгорітися масштабна регіональна війна, що спричинить широкі перебої в багатьох ланцюжках поставок нафти", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4542
  0,0832
 0,21
EUR
 1
 43,2658
  0,0889
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2591  0,08 0,19 40,8626  0,05 0,12
EUR 43,2370  0,03 0,07 43,9717  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,03 0,09 40,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес