Нафта залишається в плюсі, Brent близько $85,8 за барель

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у п'ятницю.

Котирування серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:38 EET збільшилися на $0,48 (0,56%) - до $86,87 за барель. Термін обігу цих контрактів закінчується із закриттям ринку в п'ятницю. Ф'ючерси на вересень, що торгуються більш активно, до 14:39 кв дорожчають на $0,51 (0,6%), до $85,77 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до 14:39 мск підвищилися в ціні на $0,59 (0,72%) - до $82,33.

Підтримку котируванням надає напруженість на Близькому Сході. Ізраїльські військові та бійці ліванського шиїтського руху "Хезболла" протягом четверга активізували обстріли один одного, повідомили близькосхідні ЗМІ.

"Спалахи на цьому фронті можуть призвести до сильніших, ніж раніше, спалахів на інших фронтах у цьому регіоні, чи то в Іраку, Сирії, чи то в Червоному морі, і ймовірність прямої участі Ірану в цьому конфлікті не можна називати низькою", - наводить MarketWatch слова аналітика XS.com Самера Хасна.

"Іншими словами, якщо ці побоювання виправдані, найближчими тижнями може розгорітися масштабна регіональна війна, що спричинить широкі перебої в багатьох ланцюжках поставок нафти", - зазначив він.