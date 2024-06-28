Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта залишається в плюсі, Brent близько $85,8 за барель
15:54 28.06.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у п'ятницю.
Котирування серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:38 EET збільшилися на $0,48 (0,56%) - до $86,87 за барель. Термін обігу цих контрактів закінчується із закриттям ринку в п'ятницю. Ф'ючерси на вересень, що торгуються більш активно, до 14:39 кв дорожчають на $0,51 (0,6%), до $85,77 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до 14:39 мск підвищилися в ціні на $0,59 (0,72%) - до $82,33.
Підтримку котируванням надає напруженість на Близькому Сході. Ізраїльські військові та бійці ліванського шиїтського руху "Хезболла" протягом четверга активізували обстріли один одного, повідомили близькосхідні ЗМІ.
"Спалахи на цьому фронті можуть призвести до сильніших, ніж раніше, спалахів на інших фронтах у цьому регіоні, чи то в Іраку, Сирії, чи то в Червоному морі, і ймовірність прямої участі Ірану в цьому конфлікті не можна називати низькою", - наводить MarketWatch слова аналітика XS.com Самера Хасна.
"Іншими словами, якщо ці побоювання виправдані, найближчими тижнями може розгорітися масштабна регіональна війна, що спричинить широкі перебої в багатьох ланцюжках поставок нафти", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
|Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах
|Трамп назвав неприйнятною пропозицію Путіна щодо припинення війни проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Безпекові угоди: Україна в наступні чотири роки отримуватиме $60 мільярдів щорічно
|Міжнародні компанії готові інвестувати $500 млн у будівельну галузь України – KSE
|Уряд вніс зміни до порядку використання коштів резервного фонду бюджету
|Бурштинська ТЕС після російських атак не підлягає відновленню - ОВА
|Суд зняв арешт з акцій облгазів Фірташа
Бізнес
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем