Нафта зростає на позитивних економічних прогнозах; готується до третього тижневого зростання

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у п'ятницю і готові до третього поспіль тижневого стрибка, підтримувані зростаючими очікуваннями того, що центральний банк США незабаром почне знижувати процентні ставки.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з терміном виконання в серпні, який закінчується в п'ятницю, о 06:39 EET подорожчали на 41 цент, або на 0,47%, до 86,80 долара за барель. Контракт на нафту Brent на вересень подорожчав на 0,5% до 85,69 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в серпні зросли на 50 центів, або на 0,61%, до 82,24 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту Brent і WTI виросли майже на 2% цього тижня, причому обидва еталони також зросли трохи більше ніж на 6% в місячному обчисленні, компенсувавши втрати на початку травня.

"Ціни на нафту зросли, незважаючи на слабкі короткострокові фундаментальні показники", - зазначають аналітики ANZ, посилаючись на несподіване зростання запасів нафти в США, незважаючи на очікування їх скорочення під час літнього піку попиту.

"...ціни зросли на тлі ризикованих настроїв на більш широкому ринку ... спровокованих даними, які свідчать про подальшу слабкість ринку праці в США", - додали вони в клієнтській записці.

Зростаючі очікування неминучого циклу пом'якшення ФРС викликали ралі ризиків на фондових ринках. Згідно з CME FedWatch Tool, трейдери зараз оцінюють ймовірність першого зниження ставки ФРС у вересні в 64%, в порівнянні з 50% місяць тому.

Зниження процентних ставок може стати благом для нафти, оскільки це може збільшити попит з боку споживачів.

Індекс цін на витрати на особисте споживання (PCE) в США, ключовий показник інфляції ФРС, буде опублікований о 12:30 за Гринвічем і може дати подальші підказки щодо термінів зниження процентних ставок в цьому році.

Поставки нафти також опинились під тиском перебоїв, пов'язаних з погодними умовами, які можуть погіршитись в найближчі тижні. Сильні дощі призвели до зниження видобутку нафти в Еквадорі на 100 000 барелів на добу за останній тиждень, повідомила в п'ятницю FGE Energy.

Узбережжя Мексиканської затоки США, де розташована основна частина енергетичної та експортної інфраструктури країни, також може постраждати від несприятливих погодних умов в найближчі дні, оскільки Національний центр США з вивчення ураганів відстежує щонайменше одну погодну систему, яка може перетворитися на циклон і попрямувати до регіону.

Відновлення фізичної маржі нафтопереробки також підтримало ринки: у червні маржа комплексної переробки в Сінгапурі в середньому зросла на 1 долар і склала близько 3,60 долара за барель порівняно з травнем.