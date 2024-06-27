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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $85,65 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок почали помірно зростати вдень у четвер.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:22 EET подорожчали на $0,4 (0,47%), до $85,65 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,32 (0,4%), до $81,22 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,3%, WTI - на 0,1%.

Світові ринки очікують публікації індексу PCE, ключового показника інфляції для Федеральної резервної системи. Цей індикатор буде опубліковано в п'ятницю, і опитані Trading Economics експерти вважають, що в травні його зростання сповільнилося до 2,6% у річному вираженні з 2,7% у квітні.

"Нещодавнє відкочування цін на нафту пройде перевірку на міцність, якщо статдані в США поставлять під сумнів прогноз, згідно з яким Федрезерв почне знижувати ставки цієї осені", - зазначив Єнс Педерсен із Danske Bank.

Напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,59 млн барелів замість очікуваного зниження на 2,8 млн барелів. Товарні запаси бензину зросли на 2,65 млн барелів, дистилятів - зменшилися на 377 тис. барелів, хоча аналітики прогнозували зменшення першого показника на 1,5 млн барелів, другого - на 1,05 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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