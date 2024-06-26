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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $85,55 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок посилили підйом удень у середу, трейдери оцінюють геополітичну ситуацію і чекають на дані про запаси в США.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:01 EET подорожчали на $0,54 (0,64%), до $85,55 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,6 (0,74%), до $81,43 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,2%, WTI - на 1%.

Як стало відомо напередодні з даних Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 914 тис. барелів. Офіційні дані буде оприлюднено в середу, і консенсус-прогноз Trading Economics передбачає, що вони вкажуть на зниження на 3 млн барелів.

Геополітика також залишається в центрі уваги трейдерів.

"Повномасштабна війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може затягнути в конфлікт інші країни, включно з такими великими виробниками нафти, як Іран, Саудівська Аравія та Ірак", - сказав виконавчий директор у Mizuho Securities Боб Ягер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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