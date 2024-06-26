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АНАЛІТИКА

Нафта зростає на прогнозах скорочення запасів і ризиках на Близькому Сході

 

Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в середу, незважаючи на несподіваний стрибок запасів у США, викликаний геополітичними ризиками, пов'язаними з конфліктом на Близькому Сході, і прогнозами можливого скорочення запасів у третьому кварталі, коли спостерігається пік попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:06 EET зросли на 40 центів, або на 0,5%, до 85,41 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 43 центи, або на 0,5%, до 81,26 долара за барель.

"Схоже, що ринок поки що відкидає побоювання щодо попиту, очікуючи скорочення запасів в піковий сезон попиту в третьому кварталі. Сьогоднішні офіційні дані Управління з енергетичної інформації (EIA) про запаси нададуть ринку подальші вказівки щодо тенденції", - сказав Сувро Саркар, керівник групи по роботі з енергетичним сектором в DBS Bank.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси сирої нафти в США зросли на 914 000 барелів за тиждень, що закінчився 21 червня, згідно з даними джерел на ринку. Аналітики, опитані агентством Reuters, очікують, що минулого тижня запаси нафти скоротилися майже на 3 мільйони барелів.

Офіційні дані уряду США від Управління з охорони навколишнього середовища про запаси нафти і палива будуть опубліковані о 14:30 за Гринвічем.

Незважаючи на короткостроковий тиск сильнішого долара і "ведмежих" даних про запаси сирої нафти в США, ринок, ймовірно, знайде підтримку на тлі продовження скорочення видобутку ОПЕК+ і більш високого сезонного попиту в третьому кварталі, вважає Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії по сировинних товарах ING.

"Наш баланс свідчить про те, що в третьому кварталі дефіцит на світовому ринку становитиме приблизно 1,5 млн барелів на добу через продовження скорочення обсягів видобутку ОПЕК+ та зростання сезонного попиту, що зазвичай спостерігається в третьому кварталі. Ми вже бачимо ознаки посилення конкуренції на фізичному ринку нафти в Північному морі".

Крім того, зростаючі геополітичні ризики, пов'язані з атаками хуситів у Червоному морі і посиленням бойових дій між Ізраїлем і Хезболлою в Лівані, також сприятливо впливають на ціни на нафту, вважає Саркар з DBS.

Єменське пов'язане з Іраном угрупування Хуті з листопада завдає ударів з безпілотників і ракет по судноплавних шляхах, заявляючи про свою солідарність з палестинцями в Газі у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Це порушило судноплавство в коридорі Червоного моря, що викликало занепокоєння щодо вантажопотоку.

На сьогоднішній день хусити потопили два судна і захопили ще одне, а у вівторок заявили, що ракетою влучили в судно в Аравійському морі.

За матеріалами: investing.com
 

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