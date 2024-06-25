Фінансові новини
- |
- 25.06.24
- |
- 16:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зниження, Brent на рівні $85,5 за барель
15:46 25.06.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися вдень у вівторок після підйому напередодні.
Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET подешевшали на $0,47 (0,55%), до $85,54 за барель.
Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,46 (0,56%), до $81,17 за барель.
Напередодні Brent зросла в ціні на 0,9%, WTI - на 1,1%.
"Ціни на найближчий контракт на Brent можуть наблизитися до $90 за барель у короткостроковій перспективі за рахунок поєднання геополітичних ризиків і позитивних фундаментальних показників", - зазначив аналітик Rystad Energy Клаудіо Галімберті.
Учасники ринку стежать за подіями на Близькому Сході. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху напередодні заявив, що його країна, як і раніше, "прихильна до ізраїльської пропозиції щодо припинення вогню, яку привітав президент США Байден", і зазначив, що Ізраїль "не завершить війни, доки не поверне всіх заручників".
Також трейдери очікають публікації американського індексу PCE - ключового показника інфляції для Федрезерву - за травень, який може вплинути на думку керівництва ФРС щодо подальшої траєкторії процентних ставок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МКС видав ордер на арешт Шойгу і Герасимова
|Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot і танки Leopard
|У Люксембурзі стартують переговори про вступ України в ЄС
|Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За місяць аграріям нарахували компенсації на 18 мільйонів за придбану українську техніку
|Нафта перейшла до зниження, Brent на рівні $85,5 за барель
|«Нафтогаз» сплатить до держбюджету дивідендів на 12,2 мільярда
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.06.24
|В травні від управління арештованими активами в бюджет надійшло 36 мільйонів
|У першому кварталі в Україні почали будувати менше ніж 10 000 нових квартир
|Ціни на нафту стабільні, оскільки інфляційні побоювання обмежують оптимізм щодо літнього попиту
Бізнес
|Apple і Meta обговорили партнерство в галузі АІ - WSJ
|Індія побудує повноцінний багаторазовий космічний човник після третього випробування прототипу RLV-LEX
|Microsoft почала розгортання нової функції для Windows 11, яка дає змогу користувачам керувати пристроями Android прямо з меню «Пуск»
|Китай і ЄС почнуть перемовини щодо нових мит на електромобілі
|Huawei анонсувала власну мову програмування Cangjie
|SpaceX представив Starlink Mini – компактний термінал для супутникового інтернету, який можна заживити від павербанка
|Лідерство Китаю на ринку електрокарів коштувало йому щонайменше $230 млрд