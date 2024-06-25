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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent на рівні $85,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися вдень у вівторок після підйому напередодні.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET подешевшали на $0,47 (0,55%), до $85,54 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,46 (0,56%), до $81,17 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 0,9%, WTI - на 1,1%.

"Ціни на найближчий контракт на Brent можуть наблизитися до $90 за барель у короткостроковій перспективі за рахунок поєднання геополітичних ризиків і позитивних фундаментальних показників", - зазначив аналітик Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

Учасники ринку стежать за подіями на Близькому Сході. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху напередодні заявив, що його країна, як і раніше, "прихильна до ізраїльської пропозиції щодо припинення вогню, яку привітав президент США Байден", і зазначив, що Ізраїль "не завершить війни, доки не поверне всіх заручників".

Також трейдери очікають публікації американського індексу PCE - ключового показника інфляції для Федрезерву - за травень, який може вплинути на думку керівництва ФРС щодо подальшої траєкторії процентних ставок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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