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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $85,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок почали підвищуватися вдень у понеділок після активного зростання за підсумками минулого тижня.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:53 EET подорожчали на 22 центи, до $85,46 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на 19 центів, до $80,92 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

"Ми, як і раніше, оптимістично налаштовані щодо ринку нафти з урахуванням очікуваного дефіциту палива в третьому кварталі", - написав аналітик ING Groep Уоррен Паттерсон.

"Головна причина зміцнення цін полягає у впевненості в тому, що світові запаси палива в північній півкулі неминуче скоротяться цього літа", - зазначив Тамаш Варга з брокерської компанії PVM.

Підтримку котируванням також надають геополітичні ризики на Близькому Сході і тривалі атаки українських дронів на російські НПЗ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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