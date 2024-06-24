Ринок палива трохи видихнув після скасування намірів особливо пристрасно досліджувати невідомо що у танкерах із Констанци

Тому зростання цін під натиском зовнішніх котирувань відкотилися на другий план. Нічого особливого, просто дизель знову 45 грн/л.

З 17 по 20 червня на зовнішньому ринку ціни на пальне додали в середньому $18/т (0,73 грн/л), а з початку місяця - $78/т, або 3,16 грн/л.

Станом на ранок 21 червня на міжбанку гривня укріпилася порівняно з початком тижня на 0,19 грн/$ і дорівнює показнику початку місяця (40,45 грн/$).

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», середня вартість дизпального з 17 по 21 червня зросла на 0,56 грн/л, до 45,11 грн/л, що трохи не дотягує до зростання європейських котирувань за тиждень. Що вже казати за місяць, якщо внутрішній ринок не додав усього 1,06 грн/л, що навіть на 50% не відіграло «зовнішній» чинник.

Динаміка середньої дрібногуртової ціни на дизельне пальне в Україні у червні 2024 р., грн/л

Протягом тижня на дунайських терміналах вартість ресурсу зросла з 41,5-42 грн/л до 42,5-43,60 грн/л. Зі слів імпортерів, першу половину тижня вартість збільшувалася повільно разом із котируваннями, але 20 червня ф'ючерси й дії одного з трейдерів додали «сміливості» іншим підняти ціни більш суттєво.

«Анвітрейд» у четвер вийшов на ринок із ціною 44,10 грн/л. Для деяких це стало поштовхом, аби переглянути свої ціни», - поділився думкою один із трейдерів. Треба додати, що на початку тижня ринок дружно поширював думку, що саме «Анвітрейд» валить ціни.

Водночас найдешевшим пальним, як це часто буває, відзначився «Арстак» - 42,50-42,60 грн/л. Далі у вузькому діапазоні 42,90-43 грн/л помістились УНТК, «Нексен Ойл», «Юкас Петроліум», «Бензгруп», «Ойлтехсервіс», «Кворум-Нафта» й інші товариші.

А в центрі уваги були хвилювання з приводу румунів. У понеділок на першу перевірку стала УНТК, від чого багатьом стало сумно. Але не встиг голова Енергомитниці Анатолій Комар в обід вівторка підбадьорити галузеву тусовку про твердість намірів виконувати вказівку правоохоронних органів, як уже надвечір пішла інфо про «охрана, отмєна».

«Ми не зупинили завантаження барж із Констанци, навіть коли дізнались про нові умови розмитнення, адже повинні виконувати зобовʼязання перед постачальниками, попри наші внутрішні проблеми», - зазначив генеральний директор компанії «УНТК» Олексій Дронніков.

На заході ціни стартують від 43,70 грн/л до 46,09 грн/л. Найдешевше пропонують продукт «УНТК» (43,70 грн/л) і «Мартін Трейд» (43,70 грн/л).

Щодо попиту, то він залишається незначним на обох напрямках. Трейдери кажуть, що реалізація неавтомобільних партій дизелю подекуди триває до тижня.

«Наразі попит гірший, ніж у травні», - констатував один з імпортерів, який працює на як на півдні, так і на заході країни.

І знову більше

Попри тривалий профіцит дизпального на ринку, трейдери в червні збільшили середньодобове постачання продукту порівняно з минулим місяцем на 5%, до 18,8 тис. т.

Зростання відбулося шляхом збільшення автомобільних постачань і відвантажень на дунайські термінали на 21% і 11% відповідно. Водночас обсяги залізничних партій зменшилися майже на 6%, до 6,4 тис. т.

Минулого тижня імпорт пального порівняно з тижнем раніше зріс на 20%, з 17 тис. т до 20,3 тис. т на добу. Постачання збільшилися майже на всіх напрямках, але найбільше - з Греції (+67%, до 4,91 тис. т на добу), Угорщини (у 2 рази, до 1,72 тис. т), Словенії (+68%, до 2-х бензовозів), Болгарії (у 3 рази, до майже 3-х бензовозів).

Крім того, на 39% і 40% зросло відвантаження дизельного пального з Польщі й Литви, до 4,71 тис. т і 2,64 тис. т відповідно. Якщо з Польщі приріст відбувся завдяки збільшенню залізничних партій (+53%), то з Литви - автомобільним (+61%) і залізничним (+20%) транспортом.

Зазначимо, що, за повідомленням Orlen Lietuva, наступного тижня ціни на пальне державного виробника зростуть на $39,5/т. Як наслідок, українські компанії додали до вартості орленівського ресурсу 1,2-1,6 грн/л залежно від компанії. Згідно з повідомленням telegram-каналу «УНТК», дизпальне Orlen Lietuva, яке пропонує компанія, здорожчало на 1,20-1,30 грн/л і становить 41,60-42,20 грн/л.

Наразі ціни на дизельне пальне підігріваються європейськими котирування. Якщо висхідна динаміка на зовнішньому ринку збережеться, то внутрішні ціни будуть реагувати на це «плюсом», але з урахуванням обсягів постачань на певну мить. Наразі трейдери не дуже вірять у баланс попиту і пропозицій, а поки залишатиметься перелив, про заробітки можна не згадувати.

«Ситуативно вони є, але це більше виняток, аніж правило», - зазначив один із респондентів.