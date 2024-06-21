BP призупиняє інвестиції в біопаливо на нафтопереробних заводах США й Німеччини

Компанія BP Plc скоротила плани виробництва біопалива на своєму нафтопереробному заводі (НПЗ) Cherry Point у США й заводі Lingen у Німеччині, пише Bloomberg.

Компанія не буде продовжувати планів щодо роботи автономних установок з виробництва біопалива на цих двох підприємствах, заявив речник Девід Ніколас телефоном. Тепер компанія зосередиться на цих об'єктах на тому, що називається спільним переробленням, де біопаливо використовується в поєднанні з нафтою.

Коментарі додають деталі до попередньої заяви, в якій BP заявила, що призупинить плани на двох заводах, продовжуючи оцінювати три інші на предмет прогресу. Це НПЗ у Квінана в Австралії, Кастеллон в Іспанії й Роттердам у Нідерландах, сказав Ніколас.

Крім того, BP заявила, що візьме під контроль бразильське спільне підприємство, яке виробляє етанол із цукрової тростини.

