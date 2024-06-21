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Ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль на ознаках покращення попиту
08:35 21.06.2024 |
Ф'ючерси на сиру нафту мало змінилися в п'ятницю, але другий тиждень поспіль зростають на фоні ознак покращення попиту та скорочення запасів нафти і палива в США, найбільшому споживачеві нафти у світі.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, з розрахунком у серпні, о 05:56 EET подешевшали на 15 центів до $85,56 за барель після зростання на 0,8% на попередній сесії.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в серпні знизилися на 14 центів до 81,15 долара за барель. Липневий
Липневий контракт закінчився в четвер на позначці $82,17 за барель, що на 0,7% вище.
З початку місяця ціни зросли приблизно на 5%, досягнувши найвищого рівня за останні сім тижнів.
"Сезонне зростання попиту, як показали останні дані EIA, відновлення протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, а також сезон ураганів можуть підтримати цього літа зростання цін", - зазначають аналітики Citi у своїй записці.
Урядові дані США, опубліковані в четвер, показали, що загальний обсяг поставок нафти, який є показником попиту в країні, за тиждень зріс на 1,9 млн барелів на добу до 21,1 млн б/д.
Дані Управління енергетичної інформації (EIA) показали скорочення запасів нафти в США на 2,5 млн барелів за тиждень, що завершився 14 червня, до 457,1 млн барелів, порівняно з очікуваннями аналітиків щодо скорочення на 2,2 млн барелів.
Запаси бензину впали на 2,3 млн барелів до 231,2 млн барелів, згідно з даними EIA, порівняно з прогнозами на 600 000 барелів.
Перспективи попиту в інших країнах також сприяли зростанню цін.
"Ознаки зростання попиту в Азії також сприяли підвищенню настроїв. Нафтопереробні заводи в усьому регіоні повертають частину потужностей, що простоюють після технічного обслуговування", - зазначають аналітики ANZ Research.
Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що основні споживчі ціни в Японії минулого місяця зросли на 2,5% в порівнянні з попереднім місяцем, що свідчить про те, що центральний банк країни готовий підвищити процентні ставки в найближчі місяці.
Тиском на ціни стали дані з США, опубліковані в четвер, які показали зниження кількості нових заявок на допомогу з безробіття, що може змусити Федеральний резерв залишити процентні ставки без змін. Вищі процентні ставки зазвичай обмежують економічне зростання і, в свою чергу, попит на нафту.
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