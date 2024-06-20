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На українському ринку вперше з'явився скраплений газ із Лівії
23:05 19.06.2024 |
Імпортером лівійського продукту стала одеська компанія «Данкор Трейд».
Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», 15 червня в Україні було розмитнено 2,55 тис. тонн газу лівійського походження.
Сервіси з відстеження руху суден свідчать, що 12 червня партію газу з лівійського порту «Меллітах» було доправлено судном Orinda на один з дунайських терміналів. Виробником пропану й бутану зазначено компанію Mellitah Oil & Gas B.V.
У структурі походження українського імпорту скраплений газ із країн північної Африки займає доволі велику частку. E травні обсяги постачань єгипетського й алжирського LPG в Україну становили 22,5 тис. тонн, або 27% від загального імпорту. У квітні на український ринок також постачався скраплений газ із Тунісу. Головними постачальниками північноафриканського газу в Україну є румунські компанії.
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