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АНАЛІТИКА

На українському ринку вперше з'явився скраплений газ із Лівії

 

Імпортером лівійського продукту стала одеська компанія «Данкор Трейд».

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», 15 червня в Україні було розмитнено 2,55 тис. тонн газу лівійського походження.

Сервіси з відстеження руху суден свідчать, що 12 червня партію газу з лівійського порту «Меллітах» було доправлено судном Orinda на один з дунайських терміналів. Виробником пропану й бутану зазначено компанію Mellitah Oil & Gas B.V.

У структурі походження українського імпорту скраплений газ із країн північної Африки займає доволі велику частку. E травні обсяги постачань єгипетського й алжирського LPG в Україну становили 22,5 тис. тонн, або 27% від загального імпорту. У квітні на український ринок також постачався скраплений газ із Тунісу. Головними постачальниками північноафриканського газу в Україну є румунські компанії.
За матеріалами: EnKorr
 

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