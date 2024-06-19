Нафта торгується без єдиної динаміки, Brent біля $85,5 за барель

Ціни на нафту еталонних марок рухаються різноспрямовано вдень у середу.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:43 EET становить $85,45 за барель, що на 12 центів (0,14%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на 14:40 EET подешевшали на 2 центи (0,02%), до $81,55 за барель.

Невизначеність перспектив попиту на нафту, особливо з боку Китаю, може дати трейдерам перепочинок, кажуть аналітики, чию думку наводить MarketWatch.

Сировинний аналітик Commerzbank Карстен Фрітш вказує на ймовірність стагнації в китайській нафтопереробній промисловості цього року - першої за останні 20 років без урахування 2022 року. За його прогнозами, через це позитивний вплив КНР на світовий попит на нафту поточного року буде набагато слабшим, ніж минулого.

У США інвестори стежать за погодою в Мексиканській затоці й Атлантиці, зазначає старший ринковий аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Американський Національний ураганний центр (National Hurricane Center, NRC) повідомив про можливість проходження тропічного циклону в цих регіонах. У результаті у ринку знову з'явилися побоювання щодо потенційних перебоїв з видобутком і попитом протягом сезону атлантичних ураганів, який триватиме до 30 листопада.

Водночас дані про запаси нафти в Штатах цього тижня буде опубліковано в четвер, а не в середу - з огляду на державне свято.