Фінансові новини
- |
- 19.06.24
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта торгується без єдиної динаміки, Brent біля $85,5 за барель
16:11 19.06.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок рухаються різноспрямовано вдень у середу.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:43 EET становить $85,45 за барель, що на 12 центів (0,14%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на 14:40 EET подешевшали на 2 центи (0,02%), до $81,55 за барель.
Невизначеність перспектив попиту на нафту, особливо з боку Китаю, може дати трейдерам перепочинок, кажуть аналітики, чию думку наводить MarketWatch.
Сировинний аналітик Commerzbank Карстен Фрітш вказує на ймовірність стагнації в китайській нафтопереробній промисловості цього року - першої за останні 20 років без урахування 2022 року. За його прогнозами, через це позитивний вплив КНР на світовий попит на нафту поточного року буде набагато слабшим, ніж минулого.
У США інвестори стежать за погодою в Мексиканській затоці й Атлантиці, зазначає старший ринковий аналітик Price Futures Group Філ Флінн.
Американський Національний ураганний центр (National Hurricane Center, NRC) повідомив про можливість проходження тропічного циклону в цих регіонах. У результаті у ринку знову з'явилися побоювання щодо потенційних перебоїв з видобутком і попитом протягом сезону атлантичних ураганів, який триватиме до 30 листопада.
Водночас дані про запаси нафти в Штатах цього тижня буде опубліковано в четвер, а не в середу - з огляду на державне свято.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ОП: Україна узгодила текст безпекової угоди з ЄС
|Фінкомітет ВР знову схвалив не узгоджений із партнерами законопроєкт про реформу БЕБ - народний депутат
|Єврокомісія запропонувала бюджет ЄС на 2025 рік з 15,2 млрд євро для України
|Нацбанк вимагає звузити державну кредитну програму 5-7-9
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У НБУ прокоментували ситуацію з реструктуризацією боргу України
|Частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму, - НБУ
|Фінкомітет ВР знову схвалив не узгоджений із партнерами законопроєкт про реформу БЕБ - народний депутат
|Нафта торгується без єдиної динаміки, Brent біля $85,5 за барель
|Єврокомісія запропонувала бюджет ЄС на 2025 рік з 15,2 млрд євро для України
|НБУ про стан ринку житла: ціни зростають
Бізнес
|YouTube Music доступний на годинниках Garmin
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим
|В iOS 18 з'явилася можливість дати Siri інше ім'я
|Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
|Chrome на Android тепер вміє начитувати вам тексти на сайтах, в тому числі українською
|LinkedIn додає нові ШІ-функції пошуку роботи для преміум-користувачів
|Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд