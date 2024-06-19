Нафта стабільна на тлі воєнних побоювань та несподіваного збільшення запасів нафти в США

Ціни на нафту залишалися стабільними під час торгів у середу, оскільки ринок зважував занепокоєння щодо ескалації конфлікту в Європі та на Близькому Сході з побоюваннями щодо попиту після несподіваного збільшення запасів нафти в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:50 EET виросли на 2 центи до $85,35 за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate знизилась на 6 центів до $81,51 за барель.

Обидва бенчмарка виросли більш ніж на 1 долар на попередній сесії після того, як удар українського безпілотника призвів до пожежі на нафтовому терміналі у великому російському порту, згідно з повідомленнями російських чиновників і джерела в українській розвідці.

На Близькому Сході міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац попередив про наближення "повномасштабної війни" з ліванською "Хезболлою", незважаючи на те, що США намагаються уникнути більш широкого конфлікту між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою".

Ескалація війни в регіоні підвищує ймовірність того, що постачання нафти від ключових виробників може бути порушено.

"Учасники ринку повертаються до оцінки потенційних ризиків зриву поставок у випадку більш широкого конфлікту, оскільки геополітична напруженість переходить на новий фронт між Ізраїлем та Хезболлою", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG в Сінгапурі.

"Будь-яке охолодження між обома сторонами здається складним в найближчій перспективі, що може зберегти ціни на нафту в хорошій підтримці, оскільки учасники ринку відкидають осередки слабкості на економічному фронті, починаючи від слабших, ніж очікувалося, роздрібних продажів в США і закінчуючи змішаними даними з Китаю на цьому тижні".

Китайські дані цього тижня показали, що промислове виробництво у травні відстало від очікувань, але роздрібні продажі, як показник споживання, продемонстрували найшвидше зростання з лютого.

Аналітики ANZ Research у своєму звіті, опублікованому в середу, зазначили, що більш ризикований тон на світових ринках підтримав ціни на сиру нафту, а змішані економічні дані США за травень підвищили бети на те, що Федеральна резервна система рано чи пізно знизить ставки, посилаючись на сильне промислове виробництво і роздрібні продажі, які майже не зросли.

Чиновники ФРС шукають подальших підтверджень того, що інфляція сповільнюється, а також будь-яких попереджувальних сигналів з боку все ще сильного ринку праці, оскільки вони обережно рухаються до того, що більшість очікує зниження процентної ставки на один-два відсотки до кінця цього року.

Зниження відсоткових ставок може зменшити вартість запозичень, стимулюючи економічну активність і збільшуючи споживання нафти.

Утримуючи ціни на нафту від подальшого зростання, запаси нафти в США зросли на 2,264 млн барелів за тиждень, що закінчився 14 червня, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти. Аналітики, опитані Reuters, очікували скорочення запасів нафти на 2,2 млн барелів.

Запаси бензину, однак, впали на 1,077 млн барелів, тоді як запаси дистилятів зросли на 538 000 барелів, повідомили джерела на умовах анонімності.

Офіційні дані про запаси в США від Управління енергетичної інформації будуть опубліковані о 15:00 за Гринвічем.