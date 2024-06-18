Ціни на нафту стабільні, Brent торгується біля $84,2 за барель

Ціни на нафту стабільні вдень у вівторок, трейдери оцінюють перспективи ринку.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:39 EET становить $84,21 за барель, що на $0,04 (0,05%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,03 (0,04%), до $80,3 за барель.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило прогноз цін на нафту на 2024-2027 роки в межах базового сценарію у зв'язку зі збереженням базових ринкових факторів.

При цьому були скориговані вгору оцінки в межах стресового сценарію на 2024 рік, "щоб наблизити їх до реалістичного стресового сценарію, з огляду на ціни, зафіксовані цього року", йдеться в повідомленні агентства.

Прогнози цін Brent у межах базового сценарію збережено на рівні $80 за барель для 2024 року, $70 - для 2025 року, $65 - для 2026-2027 років.

У межах стресового сценарію вартість міжнародного бенчмарка становитиме $65 за барель поточного року проти раніше очікуваних $50. Оцінку для 2025 року підтверджено на рівні $35 за барель, для 2026 року - $45, для 2027 року - $48. Прогнози наводять виходячи зі стресового сценарію.