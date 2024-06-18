Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабільні, Brent торгується біля $84,2 за барель

 

Ціни на нафту стабільні вдень у вівторок, трейдери оцінюють перспективи ринку.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:39 EET становить $84,21 за барель, що на $0,04 (0,05%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,03 (0,04%), до $80,3 за барель.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило прогноз цін на нафту на 2024-2027 роки в межах базового сценарію у зв'язку зі збереженням базових ринкових факторів.

При цьому були скориговані вгору оцінки в межах стресового сценарію на 2024 рік, "щоб наблизити їх до реалістичного стресового сценарію, з огляду на ціни, зафіксовані цього року", йдеться в повідомленні агентства.

Прогнози цін Brent у межах базового сценарію збережено на рівні $80 за барель для 2024 року, $70 - для 2025 року, $65 - для 2026-2027 років.

У межах стресового сценарію вартість міжнародного бенчмарка становитиме $65 за барель поточного року проти раніше очікуваних $50. Оцінку для 2025 року підтверджено на рівні $35 за барель, для 2026 року - $45, для 2027 року - $48. Прогнози наводять виходячи зі стресового сценарію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес