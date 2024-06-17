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АНАЛІТИКА

Нафта стабілізувалася, Brent близько $82,6 за барель

 

Ціни на нафту незначно коливаються вдень у понеділок після різкого підвищення за підсумками минулого тижня.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:06 EET подорожчали на 1 цент, до $82,63 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на 1 цент, до $78,44 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 3,8%, WTI - на 3,9%. Це більше ніж компенсувало спад, зафіксований тижнем раніше після оголошення ОПЕК+ про плани поступового згортання частини обмежень на видобуток нафти.

"Після зниження протягом трьох тижнів поспіль ринок нафти нарешті почав відновлюватися, - зазначив аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга. - Підвищення було не надто переконливим, проте погіршення настроїв інвесторів за минулі п'ять сесій також не спостерігалося".

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США скоротилася на чотири і становила 488 одиниць, це найнижчий показник із січня 2022 року. Кількість газових установок не змінилася і становила 98, що є мінімумом із жовтня 2021 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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