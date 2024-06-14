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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent близько $83,2 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання вдень у п'ятницю.

Котирування серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:36 EET підвищилися на $0,41 (0,5%) і становили $83,16 за барель.

Ціна на ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася на цей час на $0,28 (0,36%) і становила $78,9 за барель.

Раніше цього тижня міністерство енергетики США підвищило прогноз світового попиту на нафту в 2024 році на 140 тис. б/д - до 102,98 млн б/д. Отже, відомство очікує, що цього року зростання попиту становитиме майже 1,1 млн б/д, тоді як місяцем раніше очікувалося 920 тис. б/д.

ОПЕК, як і раніше, очікує підвищення світового попиту на нафту 2024 року на 2,25 млн барелів на добу, наступного року - на 1,85 млн б/д, ішлося в червневому звіті картелю.

Експерти Standard Chartered вважають, що попит на нафту в світі цього року збільшиться на 1,68 млн барелів на добу, наступного року - на 1,41 млн б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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