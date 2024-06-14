Фінансові новини
- |
- 14.06.24
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зростання, Brent близько $83,2 за барель
15:35 14.06.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання вдень у п'ятницю.
Котирування серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:36 EET підвищилися на $0,41 (0,5%) і становили $83,16 за барель.
Ціна на ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася на цей час на $0,28 (0,36%) і становила $78,9 за барель.
Раніше цього тижня міністерство енергетики США підвищило прогноз світового попиту на нафту в 2024 році на 140 тис. б/д - до 102,98 млн б/д. Отже, відомство очікує, що цього року зростання попиту становитиме майже 1,1 млн б/д, тоді як місяцем раніше очікувалося 920 тис. б/д.
ОПЕК, як і раніше, очікує підвищення світового попиту на нафту 2024 року на 2,25 млн барелів на добу, наступного року - на 1,85 млн б/д, ішлося в червневому звіті картелю.
Експерти Standard Chartered вважають, що попит на нафту в світі цього року збільшиться на 1,68 млн барелів на добу, наступного року - на 1,41 млн б/д.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз продовжив транспортні коридори TEN-T в Україну: фінальне рішення
|Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями
|Безпекова угода зі США: Україна зобов'язалася провести низку реформ для вступу в НАТО
|США насамперед передаватимуть системи ППО «Patriot» Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 4 міс.-2024 зріс у 1,2 раза - Держстат
|Пропускна здатність імпорту електроенергії в Україну досягла межі - ENTSO-E
|Рішення G7 зняло напруженість у плануванні бюджету на наступний рік - Марченко
|Держбюджет за п'ять місяців отримав ₴482,4 мільярда податків
|Нафта перейшла до зростання, Brent близько $83,2 за барель
|Україна за 5 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 7,2%, імпорт зріс на чверть
Бізнес
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг
|Google Lens додасть можливість шукати за допомогою голосу
|В iOS 18 та macOS 15 з’явилась функція Rotate Wi-Fi Address для обмеження відстеження пристрою
|BMW представила концепт Skytop