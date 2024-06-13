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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $82,1 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок знижуються під час торгів у четвер після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погіршило прогноз глобального попиту на нафту, а також на даних про несподіване зростання запасів пального в США минулого тижня, пише The Wall Street Journal.

"Увага сьогодні вранці повернулася до фундаментальних показників ринку нафти, і ціни знову опинилися під тиском", - зазначають аналітики ING.

Котирування серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:32 EET знизилися на $0,49 (на 0,6%) проти рівня закриття попередніх торгів - до $82,11 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI на липень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,53 (на 0,7%) і коштували $77,97 за барель.

Попит на нафту у світі у 2024 році порівняно з минулим роком зросте на 962 тис. б/д, ішлося в оприлюдненому напередодні звіті МЕА. Місяцем раніше агентство прогнозувало підвищення на 1,062 млн б/д.

Запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,73 млн барелів - до 459,65 млн барелів, повідомило міністерство енергетики. Це максимальний приріст за останні півтора місяця.

Резерви бензину підвищилися на 2,57 млн барелів, дистилятів - на 881 тис. барелів.

Аналітики, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому прогнозували скорочення запасів нафти на 900 тис. барелів, бензину - на 500 тис., а також зростання резервів дистилятів на 400 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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