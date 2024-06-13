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АНАЛІТИКА

Нафта падає через занепокоєння щодо зростання в США і достатню пропозицією сирої нафти

 

Ціни на нафту впали на початку торгів у четвер, оскільки інвестори усвідомили, що Федеральна резервна система США, ймовірно, відклала можливе зниження процентної ставки до грудня, в той час як значні запаси нафти і палива в США також тиснули на ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:15 EET втратили 23 центи, або 0,3%, до 82,37 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 20 центів, або 0,3%, до 78,30 долара. Обидва бенчмарки зросли приблизно на 0,8% на попередній сесії.

У середу ФРС залишила ставки без змін і відклала початок пом'якшення політики, можливо, до грудня.

Вища вартість запозичень, як правило, гальмує економічне зростання і, як наслідок, може обмежити попит на нафту.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив на прес-конференції після завершення дводенного засідання центрального банку США, що інфляція знизилась без значного удару по економіці, додавши, що немає причин вважати, що це не може продовжуватись.

Що стосується пропозиції, то минулого тижня запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, в основному завдяки стрибку імпорту, в той час як запаси палива також збільшилися більше, ніж очікувалося, як показали дані Управління енергетичної інформації в середу.

На ціни також вплинув "ведмежий" звіт Міжнародного енергетичного агентства, яке попередило про надлишок пропозиції в найближчому майбутньому.

"Це різко контрастує з "бугаєвим" звітом ОПЕК+ на початку цього тижня. Нафтова група зберегла свої прогнози щодо посилення попиту", - зазначають аналітики ANZ Research.

Трейдери також спостерігають за переговорами про припинення вогню в Газі, які, в разі їх завершення, зменшать побоювання щодо потенційних перебоїв у постачанні нафти з нафтовидобувного регіону.

Під час останнього нападу на судноплавство союзні Ірану бойовики Хуті в середу взяли на себе відповідальність за обстріл з малих плавзасобів і ракет, в результаті чого суховантаж, що належить Греції, потребував порятунку поблизу єменського порту Ходейда на Червоному морі.

Ця група бойовиків атакує міжнародне судноплавство в регіоні Червоного моря з листопада на знак солідарності з палестинцями у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Пізно ввечері в середу палестинське бойове угрупування ХАМАС оприлюднило заяву, в якій підкреслило свою "позитивну роль" у переговорах про припинення вогню.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ХАМАС запропонував численні зміни до підтриманої США пропозиції про припинення вогню, додавши, що посередники сповнені рішучості закрити прогалини.

За матеріалами: investing.com
 

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