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АНАЛІТИКА

З початку тижня у консолідованій мережі «Приват» вартість бензину марки А-95 зросла на 2,41 грн/л, до 56,50

 

Вартість бензину марки А-95 у консолідованій мережі «Приват» стала вищою за середню на ринку (56,30 грн/л). Водночас ціни на пальне в інших операторів залишалися сталими. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Зростання відбувалося у два етапи: 11 червня у більшості регіонів А-95 і А-95+ зросли на 0,50-1 грн/л, 12 червня - на 0,90-2,70 грн/л.

Найбільше здорожчання зафіксовано у Житомирській області (+3,70 грн/л, до 56,69 грн/л), найменше - у Львівській (+1,40 грн/л, до 56,39 грн/л).

Одночасно ціна на бензин А-95 в додатку компанії менша за середню у мережі на 4 грн/л і становить 52,50 грн/л.

За даними enkorr, причиною підвищення цін стала нестача продукту, що своєю чергою зумовлено фінансовими розривами. Опитані учасники ринку кажуть, що на частині станцій бензин А-95 відсутній у вільному продажу.

Це вже не перший сигнал проблем з грошима у найбільшій мережі країни. Кілька місяців тому джерела розповідали про труднощі з виплатою заробітних плат і, як наслідок, зниження окладів керівному складу мережі.

Фінансові труднощі призвели до закриття багатьох автозаправних станцій «Привату» по всій країні. Опитування учасників ринку свідчить, що найбільша кількість зачинених АЗС спостерігається у західній частині країни. На частині станцій демонтоване паливороздавальне обладнання.

За даними джерел enkorr, частину АЗС було зачинено через їх повернення у власність «ПриватБанку», у якого вони опинились як кредитне забезпечення. За іншою версією частину станцій було зупинено через низькі продажі й, відповідно, збитковість. За наявними даними, у І кв. 2024 року середня добова реалізація в мережі «Привату» становила 1 570 літрів.

Дестабілізація у роботі мережі «Привату» розпочалася після націоналізації «Укрнафти» й «Укртатнафти» наприкінці 2022 року. Це автоматично призвело до втрати доступу до ресурсу пального, а також до можливості дотувати роздрібний бізнес коштом цих напівдержавних компаній. Така схема роботи дозволяла тримати конкурентоздатність морально й фізично застарілих АЗС мережі внаслідок низьких цін на пальне.

У результаті такого послаблення мережа втратила можливість забезпечувати роботи пристанційних магазинів, що є важливою складовою функціонування АЗС в умовах гострої конкуренції на ринку. З другої половини 2023 року магазини на АЗС «Привату» не мають товарів, частина станцій продає хіба що гарячі напої.

Останнім часом на ринку циркулює інформація про можливу передачу мережі в оренду або управління, але наразі «Приват» продовжує контролювати свій бізнес.

Мережа групи «Приват» - найбільша в Україні, до 2022 року вона нараховувала до 1 500 АЗС, включно з 537 АЗС «Укрнафти». Станом на 2024 рік з урахуванням від'єднання «Укрнафти» і втрати АЗС на окупованих територіях мережа може нараховувати до 800 АЗС, з яких частина не функціонує.

Динаміка роздрібних цін на пальне (10-12 червня 2024 р.), грн/л

Мережі

А-95

А-95+

ДП

12.06.24

Зм.

12.06.24

Зм.

12.06.24

Зм.

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

Авіас

56,50

2,41

56,98

2,11

49,57

-0,02

Укрнафта

54,52

0,00

57,02

0,00

51,54

0,00

UPG

57,00

0,00

59,00

0,00

51,90

0,00

AMIC

56,33

-0,04

57,37

0,00

52,73

-0,05

Shell

59,42

0,00

61,89

0,00

55,49

0,00

SOCAR

60,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

БРСМ-Нафта

53,06

0,00

49,76

0,03

KLO

56,99

0,00

58,79

0,00

55,09

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

53,99

0,00

Chipo

54,37

0,00

50,36

0,00

Авантаж 7

52,45

0,00

49,45

0,00

Укр-Петроль

52,53

0,00

49,68

-0,39

Mango

54,37

0,00

52,19

0,00

Ovis

55,49

0,00

56,99

0,00

51,99

0,00

VST

56,50

0,00

51,90

1,50

Marshal

52,80

0,00

55,90

0,00

50,80

0,00

Маркет

52,99

0,00

49,49

0,00

Олас

53,49

0,00

50,99

0,00

VostokGaz

53,49

-2,00

51,49

-2,00

U.GO

54,40

0,00

51,90

0,00

Neftek

55,99

-2,00

57,99

-2,00

51,99

-2,00

Кворум

53,48

0,00

51,48

0,00

Автотранс

55,98

0,00

53,98

0,00

Рур груп

54,49

0,00

53,49

0,00

ZOG

53,00

0,00

56,00

0,00

51,50

0,00

Катрал

56,99

0,00

50,39

0,00

SUNOIL

51,90

0,00

51,50

0,00

Green Wave

54,40

0,00

50,80

0,00

RLS

53,40

0,00

55,50

0,00

49,80

0,00

Фактор

53,00

0,00

47,00

0,00

Середня ціна в Україні

56,30

0,26

59,91

0,21

52,56

-0,01
За матеріалами: EnKorr
 

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