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Країни ОПЕК+ у травні перевищили на 630 тис. б/д план із видобутку нафти з урахуванням добровільних скорочень - МЕА
13:53 12.06.2024 |
Країни ОПЕК+ у травні видобували 34,55 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди - з урахуванням усіх добровільних скорочень низки членів альянсу - мали видобувати 33,92 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Таким чином, перевищення плану за підсумками минулого місяця становило 630 тис. б/д. Щодо квітня країни блоку скоротили нафтовиробництво на 40 тис. б/д.
Видобуток держав ОПЕК, які беруть участь в угоді, у квітні становив 21,84 млн б/д, що на 620 тис. б/д вище за план.
Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 10 тис. б/д понад дозволений рівень - 14,30 млн б/д (12,71 млн б/д без урахування Мексики).
За даними МЕА, видобуток нафти в Саудівській Аравії залишився в травні на рівні 9,03 млн б/д, що на 50 тис. б/д вище за необхідний план. Росія знизила видобуток нафти на 80 тис. б/д, до 9,22 млн б/д, але це на 170 тис. б/д більше заявленого на травень рівня з урахуванням добровільних скорочень (9,05 млн б/д - ІФ-У).
Ірак, який значно перевищує заявлений план з видобутку, у травні збільшив виробництво на 40 тис. б/д, до 4,28 млн б/д, що на 280 тис. б/д більше за встановлену з урахуванням добровільних обмежень мету.
Ще більшим за план видобуток нафти був в ОАЕ, які наростили його в травні на 20 тис. б/д до квітня, до 3,25 млн б/д, що на 340 тис. б/д вище за цільовий рівень.
Зі свого боку, Казахстан за травень скоротив видобуток нафти на 100 тис. б/д, до 1,49 млн б/д, і тепер перевищує заявлений план лише на 20 тис. б/д, підрахували в МЕА.
Агентство нагадує, що за підсумками зустрічі ОПЕК+ 2 червня "добровольці" альянсу ухвалили рішення про поступовий відхід від додаткових скорочень із четвертого кварталу 2024 року. На тлі цього в МЕА підвищили прогноз зростання світових поставок нафти в поточному році приблизно на 200 тис. б/д, до 690 тис. б/д.
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