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Нафта зростає на оптимістичному прогнозі попиту
08:40 12.06.2024 |
Ціни на нафту зросли в середу на тлі оптимістичних прогнозів світового попиту від Управління енергетичної інформації США і ОПЕК, підкріплених галузевими даними, що свідчать про те, що запаси сирої нафти в США минулого тижня впали більше, ніж очікувалося.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET виросли на 37 центів, або на 0,45%, до $82,29 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 46 центів, або на 0,6%, до $78,36.
EIA підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік до 1,10 млн барелів на добу з попередньої оцінки в 900 000 барелів на добу, в той час як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) зберегла свій прогноз на 2024 рік щодо відносно сильного зростання світового попиту на нафту, посилаючись на очікування щодо подорожей і туризму в другому півріччі.
Минулого тижня ціни знизилися більш ніж на 2% після того, як ОПЕК та її союзники заявили, що поетапно припинять скорочення видобутку, починаючи з жовтня.
«Сира нафта зросла, оскільки ОПЕК зберегла свої прогнози щодо посилення попиту», - зазначають аналітики ANZ, додаючи, що попит на нафту, ймовірно, буде стимулюватися Китаєм та іншими країнами з економікою, що розвивається.
«Незважаючи на те, що минулого тижня ЄЕК оголосила, що цього року почне поетапне зменшення деяких добровільних скорочень, її прогнози свідчать про те, що це буде легко прийнято ринком», - зазначають аналітики ANZ.
Тим часом, запаси сирої нафти в США впали на 2,428 млн барелів за тиждень, що закінчився 7 червня, згідно з даними Американського інституту нафти, які посилаються на джерела на ринку. Зниження виявилося більшим, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters.
Дані від EIA, статистичного відомства уряду США, будуть опубліковані сьогодні о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем).
Інвестори також з нетерпінням чекають на звіт по індексу споживчих цін в США, який буде опублікований до обіду в середу, а також на заяву центрального банку США з приводу монетарної політики, яка має відбутися пізніше того ж дня.
"Очікування, що ФРС займе "голубину" позицію на майбутньому засіданні, повинні підтримати висхідний імпульс для нафти сьогодні, - сказала Тіна Тенг, незалежний ринковий аналітик, - оскільки "голубина" позиція стимулюватиме економічне зростання і підвищить попит на нафту.
Однак, уповільнення світової економіки може залишатися «ведмежим» фактором в довгостроковій перспективі".
У Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, споживча інфляція в травні залишилася стабільною, в той час як падіння цін виробників сповільнилося, що вказує на те, що Пекіну доведеться докладати більше зусиль для підтримки слабкого внутрішнього попиту і нерівномірного відновлення економіки.
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