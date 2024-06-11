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АНАЛІТИКА

Нафта слабо дешевшає, Brent торгується на рівні $81,4 за барель

 

Ціни на нафту слабко опускаються у вівторок, трейдери очікують щомісячного звіту ОПЕК щодо ринку, який буде оприлюднено пізніше протягом дня.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET становить $81,4 за барель, що на $0,23 (0,28%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,22 (0,28%), до $77,52 за барель.

Увага ринку цього тижня також спрямована на звіт Міжнародного енергетичного агентства і дводенне засідання Федеральної резервної системи, що завершується в середу.

Ціни на нафту опускалися з початку квітня на сигналах зниження попиту, а також на тлі зменшення премії за геополітичний ризик. Тиск на ринок минулого тижня чинило рішення ОПЕК+ про поступове згортання частини обмежень на видобуток нафти.

У понеділок трейдери активно купували нафту, що подешевшала, завдяки чому ціни зросли більше ніж на 2,5%.

"Після нещодавнього спаду у нафтового ринку є простір для підйому в короткостроковій перспективі", - зазначають експерти Morgan Stanley Мартін Ратс і Шарлотт Фіркінс, думку яких наводить Market Watch.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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