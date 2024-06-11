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На роздрібному ринку пального — штиль
12:30 11.06.2024 |
Протягом тижня ціни на пальне в роздробі не зазнали суттєвих змін. Попри нисхідну динаміку на гуртовому ринку мережі не поспішали змінювати цифри на стелах, тим самим покращуючи рентабельність продажів.
Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 3 по 10 червня середня вартість бензину не змінилася й становить: А-95 - 56,04 грн/л, А-95+ - 59,71 грн/л. Водночас дизельне пальне здешевшало на 0,13 грн/л, до 52,57 грн/л, скраплений газ - на 0,02 грн/л, до 26,65 грн/л.
Водночас на гуртовому ринку бензин А-95 здешевшав на 1,65 грн/л, дизель - на 0,39 грн/л, LPG - на 640 грн/т, або 0,35 грн/л.
Хоч і не повною мірою, але відіграли динаміку закупівельних цін тільки в мережі AMIC, де бензин А-95 здешевшав на 0,12 грн/л, до 56,36 грн/л, дизельне пальне - на 0,34 грн/л, а газ - на 0,23 грн/л. Перегляд цін не змінив позиціювання оператора на ринку, хоча для газу різниця між цінами мережі й одного із дискаунтерів - «БРСМ-Нафта» - зменшилася з 0,60 грн/л до 0,40 грн/л.
Попри динаміку в гурті А-95 здорожчав в економ-мережах: U.GO, RLS, SunOil і «Приват» (див. табл.). В останній вартість бензину зросла тільки у Львівській області до 54,99 грн/л (+0,50 грн/л) і стала найбільшою у мережі. Крім того, на львівських заправках «Привату» збільшилися й ціни на дизель (+1,50 грн/л) і газ (+0,41 грн/л). Хоча в середньому у мережі тренд на дизель був нисхідним.
Окрім приватівської мережі середня вартість цього виду пального зменшилася і в U.GO, «Катралі», Green Wave, «Факторі» й мережі «БРСМ-Нафта». Ціна перших двох операторів знизилася максимально на ринку - на 1 грн/л, в останній - зменшилася тільки в Запорізькій і Одеських областях (-0,50 грн/л).
Щодо газу, то оператори в більшості не змінювали ціну на нього. Окрім AMIC ресурс здешевшав тільки в одеській мережі «Катрал», точково - на станціях мереж «БРСМ-Нафта» і VST.
Станом на 10 червня різниця між цінами на пальне у преміум- і дискаунт-мережах майже не змінилася порівняно з тижнем раніше і становить для бензину 7,55 грн/л, для дизелю - 6,74 грн/л, для газу - майже 3 грн/л. Хоча в місячній динаміці різниця трохи зменшилася.
Політика операторів щодо збереження цін на 95-й при зниженні закупівельних цін дала гарні результати: спред між гуртовою і роздрібною вартістю порівняно з травнем виріс на 0,55 грн/л, до 7,16 грн/л, і є в середньому найбільшим із початку року. На дизпальне різниця хоч і знизилася на 0,80 грн/л, але залишається на досить високому рівні 8,80 грн/л.
На скраплений газ попит хоч і поступово зростає, але приріст +2-4% суттєво не позначається на ринку. Зростанням рентабельності оператори продовжують компенсувати невеликі проливи.
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 3 по 10 червня 2024 р., грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
10.06.24
|
Зм.
|
10.06.24
|
Зм.
|
10.06.24
|
Зм.
|
10.06.24
|
Зм.
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
Авіас
|
54,09
|
0,02
|
54,83
|
0,28
|
49,59
|
-0,41
|
27,54
|
0,02
|
Укрнафта
|
54,52
|
0,00
|
57,02
|
0,00
|
51,54
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
UPG
|
57,00
|
0,00
|
59,00
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
26,23
|
0,00
|
AMIC
|
56,36
|
-0,12
|
57,37
|
-0,05
|
52,78
|
-0,34
|
25,65
|
-0,23
|
Shell
|
59,42
|
0,00
|
61,89
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
27,66
|
0,00
|
SOCAR
|
60,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
53,06
|
0,00
|
|
|
49,72
|
-0,03
|
25,24
|
-0,03
|
KLO
|
56,99
|
0,00
|
58,79
|
0,00
|
55,09
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
Chipo
|
54,37
|
0,00
|
|
|
50,36
|
0,00
|
24,91
|
0,00
|
Авантаж 7
|
52,45
|
0,00
|
|
|
49,45
|
0,00
|
24,75
|
0,00
|
Mango
|
54,37
|
0,00
|
|
|
52,19
|
0,00
|
26,31
|
0,00
|
Ovis
|
55,49
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
VST
|
56,50
|
0,00
|
|
|
50,40
|
-0,20
|
25,06
|
-0,04
|
Marshal
|
52,80
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
25,42
|
0,00
|
Олас
|
53,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
55,49
|
0,00
|
|
|
53,49
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
U.GO
|
54,40
|
0,50
|
|
|
51,90
|
-1,00
|
25,40
|
0,00
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Кворум
|
53,48
|
0,00
|
|
|
51,48
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
|
|
53,98
|
0,00
|
27,18
|
0,00
|
Рур груп
|
54,49
|
0,00
|
|
|
53,49
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
ZOG
|
53,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
Катрал
|
56,99
|
0,00
|
|
|
50,39
|
-1,00
|
24,97
|
-0,30
|
SUNOIL
|
51,90
|
1,00
|
|
|
51,50
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
Green Wave
|
54,40
|
0,00
|
|
|
50,80
|
-0,60
|
25,00
|
0,00
|
RLS
|
53,40
|
0,50
|
55,50
|
1,00
|
49,80
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
47,00
|
-0,50
|
|
|
Середня ціна в Україні
|
56,04
|
0,00
|
59,71
|
0,00
|
52,57
|
-0,13
|
26,65
|
-0,02
|
|
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