На роздрібному ринку пального — штиль

Протягом тижня ціни на пальне в роздробі не зазнали суттєвих змін. Попри нисхідну динаміку на гуртовому ринку мережі не поспішали змінювати цифри на стелах, тим самим покращуючи рентабельність продажів.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 3 по 10 червня середня вартість бензину не змінилася й становить: А-95 - 56,04 грн/л, А-95+ - 59,71 грн/л. Водночас дизельне пальне здешевшало на 0,13 грн/л, до 52,57 грн/л, скраплений газ - на 0,02 грн/л, до 26,65 грн/л.

Водночас на гуртовому ринку бензин А-95 здешевшав на 1,65 грн/л, дизель - на 0,39 грн/л, LPG - на 640 грн/т, або 0,35 грн/л.

Хоч і не повною мірою, але відіграли динаміку закупівельних цін тільки в мережі AMIC, де бензин А-95 здешевшав на 0,12 грн/л, до 56,36 грн/л, дизельне пальне - на 0,34 грн/л, а газ - на 0,23 грн/л. Перегляд цін не змінив позиціювання оператора на ринку, хоча для газу різниця між цінами мережі й одного із дискаунтерів - «БРСМ-Нафта» - зменшилася з 0,60 грн/л до 0,40 грн/л.

Попри динаміку в гурті А-95 здорожчав в економ-мережах: U.GO, RLS, SunOil і «Приват» (див. табл.). В останній вартість бензину зросла тільки у Львівській області до 54,99 грн/л (+0,50 грн/л) і стала найбільшою у мережі. Крім того, на львівських заправках «Привату» збільшилися й ціни на дизель (+1,50 грн/л) і газ (+0,41 грн/л). Хоча в середньому у мережі тренд на дизель був нисхідним.

Окрім приватівської мережі середня вартість цього виду пального зменшилася і в U.GO, «Катралі», Green Wave, «Факторі» й мережі «БРСМ-Нафта». Ціна перших двох операторів знизилася максимально на ринку - на 1 грн/л, в останній - зменшилася тільки в Запорізькій і Одеських областях (-0,50 грн/л).

Щодо газу, то оператори в більшості не змінювали ціну на нього. Окрім AMIC ресурс здешевшав тільки в одеській мережі «Катрал», точково - на станціях мереж «БРСМ-Нафта» і VST.

Станом на 10 червня різниця між цінами на пальне у преміум- і дискаунт-мережах майже не змінилася порівняно з тижнем раніше і становить для бензину 7,55 грн/л, для дизелю - 6,74 грн/л, для газу - майже 3 грн/л. Хоча в місячній динаміці різниця трохи зменшилася.

Політика операторів щодо збереження цін на 95-й при зниженні закупівельних цін дала гарні результати: спред між гуртовою і роздрібною вартістю порівняно з травнем виріс на 0,55 грн/л, до 7,16 грн/л, і є в середньому найбільшим із початку року. На дизпальне різниця хоч і знизилася на 0,80 грн/л, але залишається на досить високому рівні 8,80 грн/л.

Відновлена маржинальність і збільшення проливів, частково пов'язаних з активним використання генераторів, дає надію на зниження роздрібної ціни на бензин найближчим часом. Щодо дизпального, то тут перспективи не однозначні. Зростання європейських котирувань, валютний курс і розширення географії портів, постачання з яких підлягають додатковій перевірці, впливає на закупівельні ціни, а це, своєю чергою, - на бажання операторів переглянути ціноутворення на стелах.

На скраплений газ попит хоч і поступово зростає, але приріст +2-4% суттєво не позначається на ринку. Зростанням рентабельності оператори продовжують компенсувати невеликі проливи.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 3 по 10 червня 2024 р., грн/л