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АНАЛІТИКА

На роздрібному ринку пального — штиль

На роздрібному ринку пального — штиль

 

Протягом тижня ціни на пальне в роздробі не зазнали суттєвих змін. Попри нисхідну динаміку на гуртовому ринку мережі не поспішали змінювати цифри на стелах, тим самим покращуючи рентабельність продажів.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 3 по 10 червня середня вартість бензину не змінилася й становить: А-95 - 56,04 грн/л, А-95+ - 59,71 грн/л. Водночас дизельне пальне здешевшало на 0,13 грн/л, до 52,57 грн/л, скраплений газ - на 0,02 грн/л, до 26,65 грн/л.

Водночас на гуртовому ринку бензин А-95 здешевшав на 1,65 грн/л, дизель - на 0,39 грн/л, LPG - на 640 грн/т, або 0,35 грн/л.

На роздрібному ринку пального — штиль

 

Хоч і не повною мірою, але відіграли динаміку закупівельних цін тільки в мережі AMIC, де бензин А-95 здешевшав на 0,12 грн/л, до 56,36 грн/л, дизельне пальне - на 0,34 грн/л, а газ - на 0,23 грн/л. Перегляд цін не змінив позиціювання оператора на ринку, хоча для газу різниця між цінами мережі й одного із дискаунтерів - «БРСМ-Нафта» - зменшилася з 0,60 грн/л до 0,40 грн/л.

Попри динаміку в гурті А-95 здорожчав в економ-мережах: U.GO, RLS, SunOil і «Приват» (див. табл.). В останній вартість бензину зросла тільки у Львівській області до 54,99 грн/л (+0,50 грн/л) і стала найбільшою у мережі. Крім того, на львівських заправках «Привату» збільшилися й ціни на дизель (+1,50 грн/л) і газ (+0,41 грн/л). Хоча в середньому у мережі тренд на дизель був нисхідним.

Окрім приватівської мережі середня вартість цього виду пального зменшилася і в U.GO, «Катралі», Green Wave, «Факторі» й мережі «БРСМ-Нафта». Ціна перших двох операторів знизилася максимально на ринку - на 1 грн/л, в останній - зменшилася тільки в Запорізькій і Одеських областях (-0,50 грн/л).

Щодо газу, то оператори в більшості не змінювали ціну на нього. Окрім AMIC ресурс здешевшав тільки в одеській мережі «Катрал», точково - на станціях мереж «БРСМ-Нафта» і VST.

Станом на 10 червня різниця між цінами на пальне у преміум- і дискаунт-мережах майже не змінилася порівняно з тижнем раніше і становить для бензину 7,55 грн/л, для дизелю - 6,74 грн/л, для газу - майже 3 грн/л. Хоча в місячній динаміці різниця трохи зменшилася.

На роздрібному ринку пального — штиль

 

Політика операторів щодо збереження цін на 95-й при зниженні закупівельних цін дала гарні результати: спред між гуртовою і роздрібною вартістю порівняно з травнем виріс на 0,55 грн/л, до 7,16 грн/л, і є в середньому найбільшим із початку року. На дизпальне різниця хоч і знизилася на 0,80 грн/л, але залишається на досить високому рівні 8,80 грн/л.

На роздрібному ринку пального — штиль

 
Відновлена маржинальність і збільшення проливів, частково пов'язаних з активним використання генераторів, дає надію на зниження роздрібної ціни на бензин найближчим часом. Щодо дизпального, то тут перспективи не однозначні. Зростання європейських котирувань, валютний курс і розширення географії портів, постачання з яких підлягають додатковій перевірці, впливає на закупівельні ціни, а це, своєю чергою, - на бажання операторів переглянути ціноутворення на стелах.

На скраплений газ попит хоч і поступово зростає, але приріст +2-4% суттєво не позначається на ринку. Зростанням рентабельності оператори продовжують компенсувати невеликі проливи.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 3 по 10 червня 2024 р., грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

10.06.24

Зм.

10.06.24

Зм.

10.06.24

Зм.

10.06.24

Зм.

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

27,99

0,00

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

27,98

0,00

Авіас

54,09

0,02

54,83

0,28

49,59

-0,41

27,54

0,02

Укрнафта

54,52

0,00

57,02

0,00

51,54

0,00

24,99

0,00

UPG

57,00

0,00

59,00

0,00

51,90

0,00

26,23

0,00

AMIC

56,36

-0,12

57,37

-0,05

52,78

-0,34

25,65

-0,23

Shell

59,42

0,00

61,89

0,00

55,49

0,00

27,66

0,00

SOCAR

60,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

27,99

0,00

БРСМ-Нафта

53,06

0,00

49,72

-0,03

25,24

-0,03

KLO

56,99

0,00

58,79

0,00

55,09

0,00

27,49

0,00

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

53,99

0,00

27,19

0,00

Chipo

54,37

0,00

50,36

0,00

24,91

0,00

Авантаж 7

52,45

0,00

49,45

0,00

24,75

0,00

Mango

54,37

0,00

52,19

0,00

26,31

0,00

Ovis

55,49

0,00

56,99

0,00

51,99

0,00

25,69

0,00

VST

56,50

0,00

50,40

-0,20

25,06

-0,04

Marshal

52,80

0,00

55,90

0,00

50,80

0,00

25,42

0,00

Олас

53,49

0,00

50,99

0,00

24,99

0,00

VostokGaz

55,49

0,00

53,49

0,00

25,79

0,00

U.GO

54,40

0,50

51,90

-1,00

25,40

0,00

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

53,99

0,00

26,99

0,00

Кворум

53,48

0,00

51,48

0,00

24,98

0,00

Автотранс

55,98

0,00

53,98

0,00

27,18

0,00

Рур груп

54,49

0,00

53,49

0,00

26,70

0,00

ZOG

53,00

0,00

56,00

0,00

51,50

0,00

26,50

0,00

Катрал

56,99

0,00

50,39

-1,00

24,97

-0,30

SUNOIL

51,90

1,00

51,50

0,00

26,70

0,00

Green Wave

54,40

0,00

50,80

-0,60

25,00

0,00

RLS

53,40

0,50

55,50

1,00

49,80

0,00

24,90

0,00

Фактор

53,00

0,00

47,00

-0,50

Середня ціна в Україні

56,04

0,00

59,71

0,00

52,57

-0,13

26,65

-0,02

 
За матеріалами: EnKorr
 

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