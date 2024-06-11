Нафта знижується, оскільки обережні інвестори очікують засідання ФРС і даних по індексу споживчих цін в США

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки інвестори чекають на ключові дані по інфляції в США і результати засідання Федеральної резервної системи, щоб отримати більш чітке уявлення про те, куди рухається інфляція і як це вплине на попит на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:33 EET подешевшали на 11 центів, або на 0,13%, до 81,52 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 3 центи, або на 0,04%, до 77,71 долара.

У понеділок ціни зросли приблизно на 3% до тижневого максимуму, підтримувані очікуваннями, що сезон літніх відпусток у Північній півкулі збільшить попит на паливо цього літа, хоча деякі аналітики вважають, що це зростання буде нетривалим, оскільки зберігається перспектива підвищення процентних ставок.

На середу запланована публікація даних по індексу споживчих цін в США за травень і завершення дводенного засідання ФРС.

«Для більш стійкого відновлення цін на нафту може знадобитися більше впевненості в тому, що вони зможуть піднятися вище рівня 83,00 доларів США, враховуючи, що загальна тенденція цін на нафту все ще залишається низхідною з серією більш високих максимумів, починаючи з квітня», - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Зниження експорту саудівської нафти до Китаю третій місяць поспіль спричинило подальший тиск на ціни.

На думку деяких аналітиків, вища маржа нафтопереробних заводів допомагає підтримувати ціни на нафту, так само як і потенційна можливість того, що Сполучені Штати можуть збільшити закупівлі сирої нафти для своїх нафтових резервів.

Маржа прибутку типового сінгапурського нафтопереробного заводу, який переробляє дубайську нафту, в середньому становила близько 4 доларів за барель за останні три торгові сесії, порівняно з травневим середнім показником у 2,56 долара за барель, свідчать дані LSEG щодо ціноутворення.

Перспектива того, що якщо WTI залишиться нижче 79 доларів, США почнуть нарощувати свої стратегічні запаси, надасть підтримку цінам на нафту, сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

США можуть прискорити темпи поповнення Стратегічного нафтового резерву, оскільки технічне обслуговування запасів завершиться до кінця року, заявила минулого тижня міністр енергетики Дженніфер Гренхолм в інтерв'ю агентству Reuters. Вона хоче викуповувати нафту за ціною близько 79 доларів за барель.