Ціни на нафту слабо підвищуються, Brent торгується біля $79,9 за барель

Ціни на нафту слабо підвищуються в понеділок після зниження за підсумками минулого тижня.

Трейдери очкують щомісячних звітів ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства з нафтового ринку, які будуть оприлюднені у вівторок і середу відповідно. Крім того, увага інвесторів спрямована на дводенне засідання Федеральної резервної системи, що завершується в середу.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET становить $79,87 за барель, що на $0,25 (0,31%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,2 (0,26%), до $75,73 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent втратила 1,8%, WTI - 1,9%.

Ціни на нафту опускалися з початку квітня на сигналах зниження попиту, а також на тлі зменшення премії за геополітичний ризик. Тиск на ринок минулого тижня чинило рішення ОПЕК+ про поступове згортання частини обмежень на видобуток нафти.

Goldman Sachs Group Inc. водночас зберігає прогноз для вартості нафти Brent на рівні $75-90 за барель. Експерти банку відзначають, що високий попит у літній період, коли традиційно підвищується споживання енергоносіїв у зв'язку з необхідністю кондиціонування повітря, а також збільшенням активності автовласників, може призвести до відчутного дефіциту на нафтовому ринку в третьому кварталі.