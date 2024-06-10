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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабільні напередодні звіту ОПЕК, очікується більше сигналів щодо ставок

 

Ціни на нафту трохи зросли на азіатських торгах в понеділок, стабілізувавшись після трьох тижнів падіння, оскільки трейдери очікували нових сигналів щодо процентних ставок в США і засідання ОПЕК, яке має відбутися цього тижня.

Минулого тижня нафта подешевшала, оскільки відскок від чотиримісячних мінімумів був зупинений сильним доларом. Долар підскочив на сильніших, ніж очікувалось, даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в серпні, о 03:40 EET зросли на 0,2% до $79,77 за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,2% до $75,38 за барель.

Вихідні дні в Китаї, Австралії та Гонконгу стримували обсяги торгів.

У вівторок Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) опублікує свій щомісячний звіт, в якому будуть детально розглянуті прогнози картелю щодо річного попиту на нафту.

Минулого тижня ціни на нафту впали через «ведмежі» сигнали від ОПЕК після того, як картель та його союзники, ОПЕК+, заявили, що розпочнуть пом'якшення обмежень видобутку пізніше цього року.

Прогноз високого видобутку, який з'явився на тлі постійних побоювань щодо погіршення попиту, призвів до падіння цін на нафту до чотиримісячного мінімуму.

Але нафта відіграла частину втрат після того, як міністри ОПЕК роз'яснили, що вони не збільшуватимуть пропозицію, якщо ціни залишатимуться низькими.

Після звіту ОПЕК наприкінці цього тижня також має бути опублікований щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства.

На ціни на нафту також тиснуло зміцнення долара після того, як ознаки стійкого зростання на ринку праці змусили трейдерів швидко продати бети на зниження процентної ставки ФРС у вересні.

Долар відскочив після п'ятничних даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які показали, що ринок праці залишається сильним. Сильний ринок праці і тривка інфляція дають ФРС більше стимулів довше, тримати ставки на високому рівні, що не обіцяє нічого хорошого для попиту на нафту.

Цього тижня відбудеться засідання ФРС, і очікується, що вона залишить ставки незмінними. Але за будь-якими сигналами щодо зниження ставок будуть уважно стежити.

Перед засіданням ФРС в середу також будуть опубліковані дані по індексу споживчих цін, які, ймовірно, вплинуть на прогноз центрального банку щодо інфляції.

Долар також отримав вигоду від падіння євро, який досяг місячного мінімуму після того, як результати виборів в Європейському Союзі показали явний зсув у бік правих партій.

Сильніший долар тисне на попит на нафту, роблячи товар дорожчим для міжнародних покупців.

За матеріалами: investing.com
 

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