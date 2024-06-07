Цієї ночі росіяни поціли у дві нафтобази

Унаслідок сьогоднішньої російської атаки під удари дронів потрапило дві нафтобази в Україні. Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів у повітря», - написав експерт на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що з початку року відомо про 10 атакованих нафтосховищ.

Разом із цим, на його переконання, такі атаки не вплинуть на наявність пального в Україні.

Згідно з даними «А-95», з початку повномасштабного вторгнення ворог атакував понад 50 об'єктів виробництва і зберігання нафтопродуктів.

