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Нафта прискорила зростання, Brent торгується біля $80,3 за барель
15:43 07.06.2024 |
Підйом цін на нафту посилився вдень у п'ятницю, причому зростання триває третю сесію поспіль.
Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:29 EET подорожчали на $0,41 (0,51%), до $80,28 за барель.
Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,46 (0,61%), до $76,01 за барель.
Напередодні ціна Brent збільшилася на 1,9%, WTI - на 2%, проте обидві марки завершують тиждень у мінусі через рішення ОПЕК+ поступово розпочати скасування додаткових обмежень на видобуток у жовтні цього року.
Як повідомлялося, ОПЕК+ минулими вихідними пролонгувала чинні квоти з видобутку відразу на весь наступний рік. Альянс продовжить додаткові обмеження в 2,2 млн барелів за добу, що діяли в першому півріччі, до кінця вересня, після чого планує прибирати їх на щомісячній основі.
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман назвав останнє засідання ОПЕК+ найуспішнішим, а напередодні генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс висловив оптимізм щодо збереження високого попиту на нафту у світі.
"Члени ОПЕК+ напередодні розпочали дипломатичний наступ, демонструючи єдність, - зазначив аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс. - Втручання виявилося досить своєчасним й успішним".
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