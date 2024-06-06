Нафта прискорила зростання, Brent вище $79 за барель

Ціни на нафту посилили підйом вдень у четвер.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:40 EET подорожчали на $0,62 (0,79%), до $79,03 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,67 (0,9%), до $74,74 за барель.

Напередодні ціна Brent пішла вгору на 1,2%, WTI - на 1,1%.

"Зараз стає зрозуміло, що є межа скорочення видобутку, за яку ОПЕК+ заходити не буде, - зазначив старший аналітик SEB Б'ярн Скілдруп. - У результаті ринок сильніше реагує на зростання світового попиту і пропозиції нафти в країнах, що не входять до ОПЕК".

На думку аналітиків JPMorgan Chase & Co., ціна Brent перебуватиме в діапазоні $80-90 до вересня за рахунок скорочення запасів у США в літній сезон. Експерти Citigroup очікують, що в другому півріччі котирування перевищуватимуть $70 за барель, а наступного року опустяться нижче $70 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 1,23 млн барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики країни. Товарні запаси бензину зросли на 2,1 млн барелів, дистилятів - на 3,2 млн барелів.