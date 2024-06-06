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АНАЛІТИКА

Нафта зростає на очікуваннях зниження ставки ФРС, але рішення ОПЕК+ обмежує зростання

 

Нафта продовжила зростання з попередньої сесії в четвер на тлі зростаючих очікувань того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки у вересні, хоча ціни були обмежені на тлі збільшення запасів в США і плану ОПЕК+ щодо збільшення пропозиції.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 EET зросли на 31 цент, або на 0,40%, до 78,72 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 41 цент, або на 0,55%, до 74,48 долара.

Згідно з опитуванням Reuters, проведеним з 31 травня по 5 червня, майже дві третини економістів прогнозують зниження процентних ставок у вересні, що компенсує нещодавні «ведмежі» новини про пропозицію.

Нижчі відсоткові ставки зменшують вартість запозичень, що може стимулювати економічну активність і підвищити попит на нафту.

Однак рішення ФРС щодо процентних ставок ще не є остаточним, оскільки активність у секторі послуг США, на який припадає переважна частина економічного виробництва країни, повернулася до зростання в травні після скорочення в попередньому місяці. Це потенційно може послабити аргументацію на користь зниження процентних ставок.

Станом на четвер нафтові бенчмарки все ще продовжували щотижневе падіння приблизно на 4%, на що вплинуло останнє рішення Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників щодо поставок.

У неділю група домовилася продовжити більшість скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишила можливість для добровільного скорочення видобутку вісьмома членами, яке буде здійснюватися поступово, починаючи з жовтня.

«Ми вважаємо, що рішення ОПЕК+ скоротити видобуток до 2,2 млн барелів на добу в останньому кварталі 2024 року посилить тиск на ціни на нафту», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик по нафті в LSEG Oil Research.

Очікується, що «ведмежі» настрої також переважатимуть через очікування слабшого попиту в міру нарощування запасів, сказав Джаміль.

Саудівська Аравія також знизила свої офіційні відпускні ціни на липневу нафту, про що свідчить документ, з яким ознайомилося агентство Reuters в середу. Цей крок був зроблений на тлі падіння цін на нафту на Близькому Сході і зниження рентабельності азіатських нафтопереробних заводів.

Тим часом запаси нафти в США підскочили на 1,2 мільйона барелів за тиждень до 31 травня, порівняно з оцінками аналітиків, які прогнозували зниження на 2,3 мільйона барелів, свідчать дані Управління енергетичної інформації США.
За матеріалами: investing.com
 

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