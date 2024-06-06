Біля дна: ціни на газ знизилися до рекордних показників

Динаміка середньої гуртової ціни на LPG в Україні за вересень-червень 2023-2024 рр., грн/т

Середня гуртова ціна на скраплений газ знизилася за тиждень із 29 травня до 5 червня на 600 грн/т, до 38 230 грн/т. Востаннє такий рівень цін фіксували торік на початку вересня. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Зменшилася на 365 грн/т, до 37 178 грн/т, 5 червня порівняно з минулими торгами середньозважена вартість ресурсу і на аукціоні Української енергетичної біржі. Газ «Укргазвидобування» можна було придбати за 37 010-38 500 грн/т, «Укрнафти» - за 36 000-38 384 грн/т. Як раніше повідомляв enkorr, «Укрнафта» 3 червня проводила додатковий аукціон, на якому вартість ресурсу з північного базису становила 37 800-38 150 грн/т.

Цього тижня державні виробники виставили на торги 6,2 тис. т газу, що на 12% більше, ніж на торгах 29 травня. Але за підсумками аукціону 18 лотів компаній залишилися без власника.

Зі слів учасників торгів, аукціон проходив спокійно. «Ціни на газ залишалися нижчими за імпортний паритет, але ресурсу в компаній достатньо, тому брали тільки те, що потрібно на зараз», - розповіли в одній із компаній.

«Наразі газ на західному кордоні пропонують за ціною близько 36 500 грн/т. З урахуванням доставляння до, наприклад, Києва, вартість цього ресурсу становитиме 38 800-39 000 грн/т. Для центральних і східних регіонів - ще дорожче», - зазначили в іншій.

Попри привабливу ціну, один з учасників аукціону зазначив, що на торгах брати нічого не планує, бо ресурсу вистачає.

Попри зниження постачань другий тиждень поспіль ринок залишається перелитим. Цьому сприяють показники реалізації й високі показники імпорту. Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», минулого тижня середньодобове постачання газу зменшилося на 18%, до 1,97 тис. т. У місячній динаміці цей показник дорівнює 2,71 тис. т, коли у квітні - 2,3 тис. т.

Зазначимо, що в другій половині травня відновилося постачання газу європейського походження з термінала BaltykGaz і Barter. Також продовжує надходити газ із Pakar Jacek. Компанії заявляють походження ресурсу ЄС і США.

Зі слів учасників ринку, у червні ринок приречений на перелив, адже напередодні можливого підвищення акцизу трейдери максимізують закупівлю.

Утім, паливні компанії поки не бачать причин для зміни динаміки на ринку - ціни й так уже на дні. «Валютний курс знижується, пропозицій на ринку більш ніж достатньо, попит низький. Тільки ухвалення законопроєкту про підвищення акцизного податку на пальне може змінити ситуацію. І то наразі незрозуміло, якою ж таки буде ставка», - зазначив один із трейдерів.