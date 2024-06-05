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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує помірно дорожчати, Brent торгується біля $77,7 за барель

 

Ціни на нафту продовжують помірно зростати ввечері в середу, учасники ринку оцінюють дані про запаси пального в США.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:47 EET подорожчали на $0,18 (0,23%), до $77,7 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,14 (0,19%), до $73,39 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 1,23 млн барелів, ідеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Товарні запаси бензину зросли на 2,1 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 3,2 млн барелів.

Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому очікували скорочення запасів нафти на 2,8 млн барелів, зростання резервів бензину на 600 тис. барелів, дистилятів - на 700 тис. барелів.

"Запаси, що зростають, є сигналом того, що попит може бути слабшим, ніж очікувалося", - написав аналітик SEB Б'ярн Скілдруп.

Учасники ринку також продовжують оцінювати рішення ОПЕК+ продовжити квоти з видобутку відразу на весь наступний рік і розпочати поступове скасування додаткових обмежень у 2,2 млн барелів за добу, починаючи з жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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