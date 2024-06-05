Нафта біля 4-місячного мінімуму після плану поставок ОПЕК+ та зростання запасів у США

Ціни на нафту в Азії в середу коливалися біля чотиримісячних мінімумів, оскільки ринки перетравили рішення ОПЕК+ про збільшення поставок цього року і після збільшення запасів нафти і палива в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:07 EET зросли на 4 центи до $77,56 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate не змінилися і становили $73,25 за барель.

Обидва контракти подешевшали майже на долар у вівторок до найнижчих рівнів розрахунків з початку лютого, а в понеділок знизилися приблизно на 3 долари за барель.

Це падіння відбулося після новин від Організації країн-експортерів нафти та її союзників про плани збільшити пропозицію з жовтня, незважаючи на нещодавні ознаки ослаблення зростання попиту.

«Brent залишається під тиском, оскільки частина ринку продовжує розглядати запропонований ОПЕК графік добровільного скорочення видобутку як обов'язкове зобов'язання збільшити видобуток на 500 000 барелів на добу в 4 кварталі 2024 року, незалежно від фундаментального прогнозу нафти або настроїв до кінця літа», - зазначає Хеліма Крофт, керівник відділу досліджень сировинних ринків РБК Капітал, у своїй аналітичній записці.

Однак міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що ОПЕК+ призупинить скорочення або скасує його, якщо попит буде недостатньо високим, щоб поглинути барелі.

«Намір завжди полягав у тому, щоб повільно повернути барелі назад, а не відправити ринок у штопор зі сплеском пропозиції», - зазначив Крофт.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти, бензину і дистилятів у США минулого тижня зросли, повідомляють джерела, що посилаються на дані Американського інституту нафти.

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси нафти зросли більш ніж на 4 мільйони барелів за тиждень, що закінчився 31 травня, всупереч прогнозам аналітиків, опитаних агентством Reuters, щодо скорочення на 2,3 мільйони барелів.

Незалежний енергетичний аналітик Тім Еванс написав, що цифри по нафті в звіті API «представляють собою явний ведмежий сюрприз».

Запаси бензину зросли більш ніж на 4 мільйони барелів, що вдвічі більше, ніж очікували аналітики.

Управління енергетичної інформації США опублікує офіційні дані про запаси в середу о 14:30 за Гринвічем.

За даними за минулий тиждень уважно стежать ринки, оскільки вони відображають використання пального напередодні Дня пам'яті, початку так званого водійського сезону в США.