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Рада зобов’язала використовувати біопаливо на транспорті. Його компонент у бензинах має бути не менше 5%
17:32 04.06.2024 |
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3356-д стосовно обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За таке рішення проголосувало 235 депутатів.
Так, із 1 травня 2025 року обов'язковий компонент біопалива в бензинах має бути на рівні не менше 5%.
Мова йде про використання біобутанолу, біогазу, біодизелю, біоетанолу, біоводню тощо.
Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала підвищення акцизів на пальне до рівня європейських. Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.
На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 70 євро за 1000 літрів.
Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.
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