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АНАЛІТИКА

Автогаз у травні здешевшав на 3%

Автогаз у травні здешевшав на 3%

 Динаміка середньої роздрібної ціни на LPG у травні 2024 р., грн/л

Протягом травня вартість скрапленого газу в роздробі зменшилася на 0,87 грн/л, до 26,66 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Зміни відбулися майже на всіх АЗК, окрім двох харківських мереж Rodnik і Sunoil. Найбільше в середньому - на 1,81 грн/л - здешевшало пальне на стелах UPG, найменше - на 0,06 грн/л - у мережі «Приват». Консолідована мережа опустила ціни на газ тільки у Львівській і Сумській областях, у решті областей - без змін.

Вартість газу в мережах преміум-сегмента знизилася на 1 грн/л, до 27,98 грн/л (WOG) і 27,99 грн/л (ОККО і SOCAR).

Крім того, на 1 грн/л і більше зменшилися ціни на ресурс в «Укрнафті», U.GO, «БРСМ-Нафті», «Катралі», VST, ZOG, «Оласі», «Кворумі», RLS, Luxwen.

Не залишився осторонь і «Авантаж», зменшивши вартість газу на стелі на 0,70 грн/л, до 24,75 грн/л, пропустивши перед собою київський Luxwen з ціною 24,49 грн/л.

У травні розрив між цінами у мейджорів ринку і дискаунтерів збільшився порівняно з квітнем на 0,17 грн/л і в середньому становив майже 3 грн/л.

Автогаз у травні здешевшав на 3%

 

Драйвером здешевшання газу у роздробі були гуртові ціни, які за місяць зменшилися на 2 200 грн/т (на 1,19 грн/л), до 38 440 грн/л (20,76 грн/л). Водночас, згідно з даними Мінфіну, долар на міжбанку зріс майже на 1 грн/$, що додало до вартості скрапленого газу близько 0,50 грн/л.

Таким чином, роздрібні ціни на газ повною мірою відіграли зниження гуртових на тлі наростального валютного курсу.

Автогаз у травні здешевшав на 3%

 Динаміка середньої гуртової ціни на LPG у травні 2024 р., грн/л

Основні зміни на стелі відбувалися у першій половині місяця. Після 18 травня, коли набув чинності новий мобілізаційний закон, темпи здешевшання газу сповільнилися. Зі слів представників паливних компаній, так вони рятували економіку на тлі зниження проливів. «Реалізація знизилася на 10-15%, і сподівання на її відновлення небагато», - розповідали в одній із паливних мереж. Така ситуація спіткала не тільки газ, але й інше пальне, де продажі впали на ті ж 10-15%.

Щодо маржі, то у травні вона була непоганою. За підрахунками консалтингової групи «А-95», минулого місяця валова маржа у мережах маркетмейкерів (ОККО, WOG і SOCAR - ek) у середньому становила 4,22 грн/л, в економ- («Авантаж», Green Wave, RLS і т. д. - ek) - 1,35 грн/л.

Автогаз у травні здешевшав на 3%

 - при розрахунках було враховано транспортні (350 км за ціною 45 грн/км) й експлуатаційні витрати (2 грн/л)

Наразі ціни на газ на АЗК залишаються стабільними. Деякі мережі періодично точково знижують вартість ресурсу, але на загальну картину ринку це не впливає. Щодо реалізації, то окремі мережі фіксують поліпшення ситуації на 2-3%, але це «майже нічого».

«Зниження ціни зараз не має значного впливу на проливи. Якщо реалізація і покращиться, то в перерахунку на прибуток отримаємо майже те ж саме», - зазначив один з операторів.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 травня по 1 червня 2024 р., грн/л

Мережі

Вартість

01.06.24

Зм. до 01.05.24

ОККО

27,99

-1,00

SOCAR

27,99

-1,00

WOG

27,98

-1,00

Shell

27,66

-0,95

Авіас

27,53

-0,06

KLO

27,49

-0,80

BVS

27,19

-0,50

Автотранс

27,18

-0,50

Neftek

26,99

-0,50

Rodnik

26,99

0,00

Рур груп

26,70

-1,30

SUNOIL

26,70

0,00

ZOG

26,50

-1,50

Mango

26,31

-0,70

UPG

26,23

-1,81

AMIC

25,88

-0,92

VostokGaz

25,79

-0,20

Ovis

25,69

-0,80

Marshal

25,42

-0,56

U.GO

25,40

-1,00

Motto

25,28

-0,70

БРСМ-Нафта

25,28

-1,00

Катрал

25,27

-1,40

VST

25,10

-1,26

Green Wave

25,00

-0,90

Укрнафта

24,99

-1,00

Олас

24,99

-1,60

Кворум

24,98

-1,50

Chipo

24,91

-0,97

RLS

24,90

-1,00

Авантаж 7

24,75

-0,70

Luxwen

24,49

-1,75

Середня ціна в Україні

26,66

-0,87
За матеріалами: EnKorr
 

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